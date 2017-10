 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa gewinnt mit 0,9 Prozent geringfügig

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Lufthansa. Bei Ende des Parketthandels behauptete sich der Wert der Fluglinie im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreichte den Stand von 25,28 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um geringe 0,94 Prozent verbessern.

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Starke Resultate der Fluggesellschaft für das dritte Quartal dürften die Unternehmensziele sowie die Konsensschätzungen sehr konservativ erscheinen lassen, schrieb Analyst James Hollins in einer Branchenstudie vom Montag. Kurzfristig ist die Aktie sein bevorzugter Wert.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,94 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag am Ende des Handelstages auf Platz zwei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax schloss bei 13.006 Punkten (plus 0,11 Prozent). Somit entwickelte sich die Lufthansa-Aktie besser als der Index, der sich um 14 Punkte und 0,11 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 25,00 Euro war der Anteilschein am Montag den 16.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 25,33 Euro.

Die Lufthansa-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 1,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 25,54 Euro beträgt. Es war am 12. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. Oktober 2016 und beträgt 9,85 Euro.

Auf 47,94 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 82,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 8. Juli 1998 wurde mit 26,64 Euro das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 6,29 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.10.2017 Independent Research hebt Lufthansa-Ziel auf 26 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Zur Lufthansa habe es zuletzt weiter positive Nachrichten gegeben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag. Er nannte die Teilübernahme von Air Berlin, den neuen Tarifvertrag für die Piloten und erfreuliche Verkehrszahlen./ajx/tih Datum der Analyse: 13.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.