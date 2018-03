 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa gewinnt mit 2,7 Prozent Zuwachs deutlich

Der Anteilschein der Fluglinie Lufthansa gehörte mit einer positiven Entwicklung von 2,7 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte am Ende des Handelstages mit 27,39 Euro.

Lufthansa

FrankfurtDer Anteilschein der Fluggesellschaft Lufthansa gehörte bei Ende des Parketthandels mit einer Steigerung von 2,74 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 26,66 Euro konnte sich das Papier der Fluggesellschaft um klare 73 Cent auf 27,39 Euro verbessern.

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen für 2017 auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Anand Date in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2018 aber sei konservativ.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 2,74 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag bei Börsenschluss auf Platz zwei in der Spitzengruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.316 Punkten (plus 0,81 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Lufthansa-Aktie besser als der Index, der sich um 0,81 Prozent und 98 Punkte verbesserte.

Am Dienstag den 20.03.2018 war die Aktie der Fluggesellschaft zum Preis von 26,84 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 27,47 Euro.

Die Lufthansa-Aktie lag bei Börsenschluss mit 12,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 31,26 Euro beträgt. Es war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. März 2017 und beträgt 14,23 Euro.

Auf 63,39 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 56,7 Millionen Euro gehandelt. Am 4. Januar 2018 wurde mit 31,26 Euro das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 6,29 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.03.2018 Credit Suisse senkt Ziel für Lufthansa auf 32,55 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lufthansa von 36,93 auf 32,55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Neil Glynn senkte die Schätzung für das Wachstum der Durchschnittserlöse in diesem Jahr von 2 auf 1 Prozent. Daraus resultiere wiederum eine um 4 Prozent niedrigere Annahme für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit), schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Branche befinde sich in einer späten Phase des Aufwärtszyklus./bek/ag Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.