 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa legt 1,4 Prozent zu

Lufthansa

FrankfurtUm 1,4 Prozent aufwärts geht es mit dem Kurs der Lufthansa-Aktie. Bis zum Handelsschluss gewann das Papier der Fluglinie deutliche 37 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 27,23 Euro. Zuletzt wird das Lufthansa-Papier mit 27,60 Euro gehandelt.

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Das Papier der Fluggesellschaft gehöre auch weiterhin zu seinen wichtigsten Kaufempfehlungen innerhalb des Transportsektors, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Im Dax gehörte der Wert mit 1,36 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Ende des Parketthandels auf Position vier im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.470 Punkten (minus 0,14 Prozent). Somit entwickelte sich die Lufthansa-Aktie stärker als der Index, der sich um 18 Punkte und 0,14 Prozent verschlechterte.

Am Mittwoch den 21.02.2018 war die Lufthansa-Aktie zum Preis von 27,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 27,63 Euro.

Die Lufthansa-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 11,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 31,26 Euro beträgt. Es war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 21. Februar 2017 und beträgt 13,42 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 37,61 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 11,8 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie betrug 31,26 Euro und war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 6,29 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.02.2018 Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 33 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Er rechne weiterhin damit, dass der Rückgang der Durchschnittserlöse 2018 geringer sein werde, doch der steigende Ölpreis dürfte einen Teil der Gewinne in der Branche zunichte machen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften. Bei der Lufthansa trieben die Branchenkonsolidierung und die Billigflugtochter Eurowings das Wachstum an./ajx/ck Datum der Analyse: 20.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

