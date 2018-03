 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa legt mit 0,6 Prozent leicht zu

Mit einem Anstieg von 0,6 Prozent gehörte das Wertpapier der Fluggesellschaft Lufthansa zu den Erfolgreichen des Tages. Bei Börsenschluss wurde die Aktie mit 26,21 Euro notiert.

FrankfurtNur gering aufwärts ging es mit der Lufthansa-Aktie. Bis zum Ende des Handelstages gewann der Wert der Fluggesellschaft 15 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 26,06 Euro des Vortages und machte damit 0,58 Prozent gut. Zuletzt wird die Lufthansa-Aktie mit 26,21 Euro gehandelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Jüngste Branchendaten signalisierten eher schwächere Durchschnittserlöse für Europas Fluggesellschaften im Sommer, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Geschäftsumfeld im europäischen Markt sollte aber positiv bleiben. Dies stimme ihn vor allem für die Lufthansa optimistisch.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,58 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Börsenschluss auf Rang fünf im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.227 Punkten (unverändert 0,05 Prozent). Daher entwickelte sich die Lufthansa-Aktie besser als der Index, der sich um 0,05 Prozent und 6 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 25,89 Euro war die Aktie am Mittwoch den 14.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 26,33 Euro.

Die Lufthansa-Aktie lag bei Börsenschluss mit 16,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 31,26 Euro beträgt. Es war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. März 2017 und beträgt 14,13 Euro.

Auf 53,76 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 56,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie betrug 31,26 Euro und war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 6,29 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.03.2018 Commerzbank belässt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Lufthansa nach den Verkehrszahlen für Februar auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Passagierwachstum halte an, schrieb Analyst Malte Schulz in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt entwickle sich die Airline erwartungsgemäß./ag/mis Datum der Analyse: 12.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

