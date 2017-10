 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa mit guten Kursgewinnen von 2,6 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anteilseigner der Lufthansa-Aktie haben Grund zur Freude. Aktuell erreicht der Anteilschein der Fluglinie den Stand von 26,86 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,58 Prozent zulegen.

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa von 26,00 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Drittquartalszahlen hätten über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Dabei profitierte die Airline von höheren Ticketpreisen, musste aber auch Gegenwind von der Währungsseite hinnehmen. Der Ausblick sei "nur" bestätigt worden. Das Halten-Votum begründete Diermeier mit einer anhaltend hohen Wettbewerbsintensität trotz der Branchenkonsolidierung. Zudem sollte der Gegenwind durch die Treibstoffkosten perspektivisch wieder zunehmen.

Der Wert gehört im Dax mit 2,58 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt derzeit auf Position eins an der Spitze des Index. Derzeit verbucht der Dax 13.005 Punkte (unverändert 0,06 Prozent). Somit entwickelt sich die Lufthansa-Aktie besser als der Index, der sich um 8 Punkte und 0,06 Prozent verschlechtert.

Am Mittwoch den 25.10.2017 ist die Aktie der Fluggesellschaft zum Preis von 25,95 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 27,20 Euro.

Die Lufthansa-Aktie liegt derzeit mit -1,8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 26,39 Euro beträgt. Es war am 24. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. November 2016 und beträgt 11,03 Euro.

Bis um 14:15 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 189,27 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 58,4 Millionen Euro gehandelt. Am 8. Juli 1998 wurde mit 26,64 Euro das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie erreicht. Mit 6,29 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

24.10.2017 Commerzbank hebt Lufthansa auf 'Buy' und Ziel auf 32 Euro

Die Commerzbank hat die Lufthansa-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 32 Euro angehoben. Die Rahmenbedingungen änderten sich momentan rasch zugunsten der größten deutschen Fluggesellschaft, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Dienstag. Die solide Dynamik beim Passagieraufkommen, die starke Ertragsentwicklung über den Sommer hinweg und eine sich beschleunigende Konsolidierung innerhalb der Branche in Europa wirkten sich positiv auf die Rentabilität aus. Zudem verstärke der Air-Berlin-Deal die Vorherrschaft der Lufthansa in ihrem Heimatmarkt Deutschland./ck/la Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

