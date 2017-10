 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa mit wenig Bewegung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Wert der Fluggesellschaft Lufthansa gehört derzeit mit einem Anstieg von 0,39 Prozent zu den im Prinzip unveränderten Werten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 27,15 Euro kann sie sich minimal um 11 Cent auf 27,25 Euro verbessern.

Die Commerzbank hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der jüngste und weiterhin erwartete Anstieg der Durchschnittserlöse sowie die starke Entwicklung im Punkt-zu-Punkt-Verkehr von Brussels Airlines und Eurowings bestätigten seine positive Einschätzung für den Konzern, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Donnerstag.

Der Wert gehört im Dax mit 0,39 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt bis zur Stunde auf Rang 18 im Mittelfeld des Index. Der Dax realisiert bis zur Stunde 12.997 Punkte (plus 0,33 Prozent). Daher entwickelt sich die Lufthansa-Aktie unbedeutend stärker als der Index, der sich um 43 Punkte und 0,33 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 27,15 Euro ist der Wert am Donnerstag den 26.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 27,29 Euro.

Die Lufthansa-Aktie liegt bis zur Stunde mit -0,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,20 Euro beträgt. Es war am 25. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. November 2016 und beträgt 11,03 Euro.

Auf 53,90 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 135,8 Millionen Euro gehandelt. Am 25. Oktober 2017 wurde mit 27,20 Euro das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie erreicht. Mit 6,29 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

25.10.2017 Independent Research hebt Ziel für Lufthansa auf 28,00 Euro

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa von 26,00 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Drittquartalszahlen hätten über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Dabei profitierte die Airline von höheren Ticketpreisen, musste aber auch Gegenwind von der Währungsseite hinnehmen. Der Ausblick sei "nur" bestätigt worden. Das Halten-Votum begründete Diermeier mit einer anhaltend hohen Wettbewerbsintensität trotz der Branchenkonsolidierung. Zudem sollte der Gegenwind durch die Treibstoffkosten perspektivisch wieder zunehmen./nas/jsl Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

