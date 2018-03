 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigte sich die Aktie der Fluglinie Lufthansa . Bei Handelsschluss wurde der Anteilschein mit 26,37 Euro notiert.

Lufthansa

FrankfurtNur kaum spürbar bergauf ging es mit der Lufthansa-Aktie. Bis zum Ende des Parketthandels gewann der Wert der Fluglinie 9 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 26,28 Euro des Vortages und machte damit 0,34 Prozent gut. Zuletzt wird die Lufthansa-Aktie mit 26,37 Euro gehandelt.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,34 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Handelsschluss auf Position 30 am Ende des Index. Der Dax schloss bei 12.310 Punkten (plus 1,67 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Lufthansa-Aktie schwächer als der Index, der sich um 203 Punkte und 1,67 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 26,39 Euro war der Anteilschein am Montag den 12.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 26,90 Euro.

Die Lufthansa-Aktie lag bei Handelsschluss mit 15,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 31,26 Euro beträgt. Es war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. Februar 2017 und beträgt 12,58 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 66,83 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 125,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie betrug 31,26 Euro und war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Mit 6,29 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.02.2018 Barclays senkt Lufthansa auf 'Underweight' - Ziel 23 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hält die Lufthansa-Bewertung trotz eines leicht erhöhten Kursziels für zu hoch. Aus diesem Grund stufte die Analystin Rishika Savjanivon, die ab sofort die Lufthansa für Barclays bewertet, von "Equal Weight" auf "Underweight" ab. Das Kursziel erhöhte sie von 22 auf 23 Euro, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht. Bisher hatte der Analyst Mark McVicar die deutsche Fluglinie beobachtet und zuletzt im Sommer das Kursziel auf 22 Euro erhöht, die Einstufung aber bei "Equal Weight" belassen. Damit verpassten Anleger, die ihm gefolgt sind, die Rally der Aktie in der zweiten Jahreshälfte von um die 20 Euro bis auf den Rekordkurs von 31,26 Euro Anfang 2018. Zuletzt hatte sich die Stimmung aber gedreht und das Papier verlor seitdem 16 Prozent auf zuletzt 26,15 Euro./zb/ag Datum der Analyse: 09.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.