 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Lufthansa. Bisher fällt die Aktie der Fluglinie geringfügig auf den aktuellen Stand von 15,18 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,13 Prozent gering verschlechtert.

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Luftverkehrsunternehmen für das erste Quartal dürften höchst unterschiedlich ausfallen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Branchenstudie vom Dienstag. Dabei sollten die Flughafenbetreiber ihre Profitabilität gesteigert haben, während die Margen der Fluggesellschaften bestensfalls stagniert haben sollten. Für die Lufthansa rechnet er mit einem Umsatzplus von 17 Prozent und einem stabilen operativen Verlust (bereinigtes Ebit) von 53 Millionen Euro.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,13 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang sechs im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.006 Punkten (minus 0,85 Prozent). Daher entwickelt sich die Lufthansa-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 15,22 Euro ist die Aktie am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 15,31 Euro.

Die Lufthansa-Aktie liegt mit 5,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 16,03 Euro beträgt. Es war am 11. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. Oktober 2016 und beträgt 9,10 Euro.

Bis um 15:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 37,03 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 71,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 8. Juli 1998 wurde mit 26,64 Euro das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 6,29 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.04.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Lufthansa auf 12,70 Euro - 'Sell'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen zum ersten Quartal von 10,10 auf 12,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Druck auf die Fluggesellschaft habe zwar nachgelassen, doch kämpfe der Konzern immer noch mit seinen Kosten, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Donnerstag. Zum Jahresstart rechnet der Experte mit einem operativen Quartalsverlust (bereinigtes Ebit) von 36 Millionen Euro. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der Verlagerung der Bewertungsbasis von 2017 auf 2018./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.