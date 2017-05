 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Anteilschein der Fluggesellschaft Lufthansa kann sich behaupten. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 16,48 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Im Dax gehört der Anteilschein zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 22 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.734 Punkten (plus 0,31 Prozent). Damit entwickelt sich die Lufthansa-Aktie schwächer als der Index.

Am Dienstag ist die Lufthansa-Aktie zum Preis von 16,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 16,60 Euro.

Die Lufthansa-Aktie liegt mit 2,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 16,89 Euro beträgt. Es war am 26. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. Oktober 2016 und beträgt 9,10 Euro.

Bis um 10:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 12,16 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 21,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie beträgt 26,64 Euro und war am 8. Juli 1998 erreicht worden. Mit 6,29 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.05.2017 UBS hebt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 11,70 auf 20,00 Euro angehoben. Die Aussicht auf eine steigende Nachfrage bei der Fluggesellschaft sowie unter anderem die aktuell wieder sinkenden Ölpreise hätten zu einer Kehrtwende in seiner Bewertung der Aktie geführt, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Montag. Nach der Analyse der Kapazitäten und der Durchschnittserlöse pro Passagier rechne er nun mit einer besseren Ertragsdynamik./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.