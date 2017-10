 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie der Fluglinie Lufthansa gehört bislang mit einem Minus von unmerklichen 0,13 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 25,96 Euro hat sie sich um 4 Cent minimal auf 25,93 Euro verschlechtert.

Die Commerzbank hat die Lufthansa-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 32 Euro angehoben. Die Rahmenbedingungen änderten sich momentan rasch zugunsten der größten deutschen Fluggesellschaft, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Dienstag. Die solide Dynamik beim Passagieraufkommen, die starke Ertragsentwicklung über den Sommer hinweg und eine sich beschleunigende Konsolidierung innerhalb der Branche in Europa wirkten sich positiv auf die Rentabilität aus. Zudem verstärke der Air-Berlin-Deal die Vorherrschaft der Lufthansa in ihrem Heimatmarkt Deutschland.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,13 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt derzeit auf Platz 24 im unteren Drittel des Index. Derzeit verzeichnet der Dax 13.028 Punkte (plus 0,19 Prozent). Somit entwickelt sich die Lufthansa-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,19 Prozent und 24 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 26,29 Euro ist der Wert am Dienstag den 24.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 26,39 Euro.

Die Lufthansa-Aktie liegt derzeit mit 0,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 26,08 Euro beträgt. Es war am 20. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. November 2016 und beträgt 11,03 Euro.

Bis um 12:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 48,53 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 30,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie beträgt 26,64 Euro und war am 8. Juli 1998 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 6,29 Euro.

17.10.2017 Morgan Stanley hebt Lufthansa-Ziel auf 25,40 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Lufthansa von 22 auf 25,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für die Fluggesellschaft an eine bessere Auslastung und eine positive Entwicklung der Stückerlöse angepasst, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie vom Dienstag. Außerdem seien dabei Effekte durch Währungen und den Ölpreis eingeflossen./tih/zb Datum der Analyse: 17.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.