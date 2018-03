 Lufthansa-Aktie - WKN 823212: Lufthansa notiert mit 2,8 Prozent deutliche Verluste

Mit einem Minus von 2,8 Prozent gehörte der Anteilschein der Fluglinie Lufthansa zu den Verlierern des Tages. Am Ende des Handelstages wurde die Aktie mit 26,59 Euro notiert.

FrankfurtEnttäuschung bei den Anlegern des Lufthansa-Anteilscheins. Bis zum Ende des Handelstages verlor die Aktie der Fluggesellschaft 77 Cent, fiel auf den Stand von 26,59 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,81 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehörte der Wert mit 2,81 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag beim Handelsende auf Platz 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 11.919 Punkten (minus 2,23 Prozent). Damit entwickelte sich die Lufthansa-Aktie schlechter als der Index, der sich um 272 Punkte und 2,23 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 02.03.2018 war die Lufthansa-Aktie zum Preis von 27,08 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 27,09 Euro.

Die Lufthansa-Aktie lag beim Handelsende mit 14,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 31,26 Euro beträgt. Es war am 4. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. März 2017 und beträgt 13,65 Euro.

Auf 68,54 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 124,0 Millionen Euro gehandelt. Am 4. Januar 2018 wurde mit 31,26 Euro das Allzeit-Hoch der Lufthansa-Aktie erreicht. Mit 6,29 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

26.02.2018 Kepler Cheuvreux senkt Lufthansa-Ziel auf 22,70 Euro - 'Reduce'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lufthansa von 25,00 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Sie sehe in der Sommersaison die Gefahr, dass die Nachfrage der Fluggäste nicht mit dem Kapazitätswachstum bei europäischen Fluglinien Schritt halte, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sorgt sich daher vor allem auf den Langstrecken um die Durchschnittserlöse. Die nach wie vor gute Stimmung zum Sektor könnte einen Dämpfer erhalten./tih/tav Datum der Analyse: 26.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

