 Marktbericht MDax: Kaum Bewegung im MDax

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 22.579 Punkten und hat damit 0,23 Prozent verloren. 36 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 64 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,29 Prozent als auch der TecDax mit 0,62 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Aurubis mit 11,55 Millionen Euro Umsatz, K+S mit 9,98 Millionen Euro und Evonik Industries mit 8,97 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine Schaeffler mit 2,59 Prozent, des Autozulieferers Hella mit 1,61 Prozent und des Turbinenherstellers MTU Aero mit 1,50 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Kuperproduzenten Aurubis mit 2,68 Prozent, des Düngemittelherstellers K+S mit 2,33 Prozent und des Verpackungsspezialisten Gerresheimer mit 2,03 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktionäre von Schaeffler können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 14,48 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,59 Prozent zulegen.

Der Anteilschein des Autolampen-Spezialisten Hella gehört heute mit einem Plus von 1,61 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 36,37 Euro kann sich das Papier des Autolampenherstellers um klare 59 Cent auf 36,96 Euro verbessern.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von MTU Aero. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Triebwerkproduzenten 1,70 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 113,50 Euro und macht damit deutliche 1,5 Prozent gut. Zuletzt wurde MTU Aero mit 115,20 Euro gehandelt.

Flops

Die Anleger von Aurubis können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Rohstoffkonzerns klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 54,37 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,68 Prozent verschlechtert.

Bergab um 2,33 Prozent geht es mit dem Kurs von K+S. Aktuell verliert der Wert des Auftausalzproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 23,85 Euro aus dem Handel gegangen ist, 56 Cent (2,33 Prozent). Zuletzt wird K+S mit 23,29 Euro notiert. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 15 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen.

Die Aktie des Glasspezialisten Gerresheimer gehört mit einem Minus von 2,03 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 76,36 Euro hat sie sich um 1,55 Euro auf 74,81 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

19.01.2017 JPMorgan hebt Ziel für Wacker Chemie auf 110 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 74 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen. Hinzu kämen vorteilhafte Währungseffekte./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.01.2017 JPMorgan hebt Ziel für Evonik auf 28 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen. Hinzu kämen vorteilhafte Währungseffekte./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.01.2017 JPMorgan belässt Symrise auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Neutral" belassen. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen. Hinzu kämen vorteilhafte Währungseffekte./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.01.2017 UBS startet Uniper mit 'Sell' - Ziel 12,20 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper mit "Sell" und einem Kursziel von 12,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Markterwartungen an die Dividenden seien zu hoch, schrieb Analyst Sam Arie in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht für die Papiere der Kraftwerksparte von Eon ein Rückschlagsrisiko von etwa 10 Prozent./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.