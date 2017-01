 Marktbericht MDax: Kaum Bewegung im MDax

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 22.881 Punkten und hat damit 0,16 Prozent gewonnen. 60 Prozent der Aktien zeigen gegenwärtig eine positive und 40 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,54 Prozent als auch der TecDax mit 0,55 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Deutsche Wohnen mit 5,68 Millionen Euro Umsatz, K+S mit 4,37 Millionen Euro und Metro mit 4,18 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Pharmaunternehmens Stada mit 2,12 Prozent, INNOGY mit 1,36 Prozent und des Lagertechnik-Herstellers Jungheinrich mit 1,30 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Werbe- und Internetunternehmens Ströer Media mit 1,53 Prozent, Schaeffler mit 1,18 Prozent und des Industriekonzerns Airbus Group mit 0,84 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Arzneimittel-Herstellers Stada, die beim letzten Börsenschluss mit 46,69 Euro notierte, zeigt mit 2,12 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 47,68 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,36 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von INNOGY. Aktuell gewinnt der Wert klare 44 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 31,88 Euro. Zuletzt wird INNOGY mit 32,32 Euro gehandelt.

Die Anteilseigner von Jungheinrich können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Nutzfahrzeugherstellers den aktuellen Stand von 28,49 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,3 Prozent zulegen.

Flops

Die Anteilseigner von Ströer Media können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Werbe- und Internetunternehmens klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 45,26 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,53 Prozent verschlechtert.

Bergab um 1,18 Prozent geht es mit dem Kurs von Schaeffler. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 15,67 Euro aus dem Handel gegangen ist, 19 Cent (1,18 Prozent). Zuletzt wird Schaeffler mit 15,48 Euro notiert.

Die Aktie des Luftfahrtkonzerns Airbus Group gehört mit einem Rückgang von 0,84 Prozent gleichfalls zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 65,41 Euro hat sie sich um 55 Cent unwesentlich auf 64,86 Euro unwesentlich verschlechtert.

Analysten-Report

26.01.2017 HSBC hebt Ziel für Lanxess auf 65 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lanxess wegen der geplanten Übernahme von Chemtura von 46 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit der Ankündigung Ende September sei der Aktienkurs von Lanxess um 39 Prozent gestiegen, womit der Börsenwert des Chemiekonzerns um 1,7 Milliarden Euro zugenommen habe, schrieb James Richards in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der Analyst hat die Bewertung der Aktie von Sriharsha Pappu übernommen und den Zukauf in seine Schätzungen ab Mitte 2017 eingearbeitet./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.01.2017 Barclays hebt Axel Springer auf 'Equal Weight' - Ziel 48,50 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Axel Springer von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 42,90 auf 48,50 Euro angehoben. Zwar gebe es noch einige Unsicherheiten etwa bei BusinessInsider und das Anzeigengeschäft in deutschen Zeitungen dürfte weiter unter Druck stehen, doch sei angesichts des neuen Kurszieles eine "Equal Weight"-Votum angemessen, schrieb Analyst Julien Roch in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen (Ebitda) für 2017 etwas an./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.01.2017 Macquarie senkt Metro auf 'Neutral' und Ziel auf 34 Euro

Die australische Investmentbank Macquarie hat die Aktien der Metro AG nach der zuletzt guten Kursentwicklung von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Sreedhar Mahamkali senkte zudem das Kursziel von 36 auf 34 Euro, nachdem er die operativen Gewinnerwartungen infolge der Zahlen des Handelskonzerns für das erste Geschäftsquartal etwas reduziert hatte. Das Kurspotenzial reiche nicht mehr für ein positiveres Votum aus, schrieb er in seiner Studie vom Mittwoch./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.01.2017 Credit Suisse senkt Steinhoff NV auf 'Neutral' - Ziel 5,30 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Steinhoff von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 6,00 auf 5,30 Euro gesenkt. Durch die geplante Zusammenlegung des Afrika-Geschäfts des Möbelkonzerns mit der afrikanischen Supermarktkette Shoprite nehme das Konglomeratsrisiko bei Steinhoff noch mehr zu, schrieb Analyst Simon Irwin in einer Studie vom Mittwoch. Die Strategie erscheine zunehmend inkonsistent. Die positive Entwicklung in Europa im Zuge der aktiven Konsolidierung des Haushaltswarenmarkts werde verwässert./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.