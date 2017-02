 Marktbericht MDax: Leichter Aufwärtstrend beim MDax - Steinhoff International mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 22.980 Punkten und hat damit 0,54 Prozent gewonnen. 84 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 16 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,61 Prozent als auch der TecDax mit 0,68 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Hugo Boss mit 14,03 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 12,36 Millionen Euro und Osram Licht mit 12,20 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien retailer Steinhoff International mit 3,49 Prozent, des Modekonzerns Hugo Boss mit 2,89 Prozent und des Stahlkonzerns Salzgitter mit 1,94 Prozent Zuwachs. Die größten Verlierer sind die Aktien des Spezialmaschinenbauers Gea Group mit 1,64 Prozent, des Flughafen-Konzerns Fraport mit 0,63 Prozent und des Wohnimmobilien-Konzerns Deutsche Wohnen mit 0,62 Prozent Verlust.

Tops

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Steinhoff International. Bis zur Stunde gewinnt der Wert 17 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,78 Euro und macht damit deutliche 3,49 Prozent gut. Zuletzt wurde Steinhoff International mit 4,95 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von Hugo Boss. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Modeunternehmens den aktuellen Stand von 59,14 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 2,89 Prozent verbessern. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hugo Boss von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngst vorgelegte Geschäftszahlen seien besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Freitag. Zudem unterstrichen sie, dass die vom Modekonzern eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen früher als gedacht Früchte trügen. Salis erhöhte entsprechend seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit).

Die Aktie des Stahlproduzenten Salzgitter, die beim letzten Börsenschluss mit 35,83 Euro notierte, zeigt mit 1,94 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 36,52 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Abwärts um 1,64 Prozent geht es mit dem Kurs von Gea Group. Aktuell verliert der Wert des Spezialmaschinenbauers, der am vorigen Börsentag mit 39,63 Euro aus dem Handel gegangen ist, 65 Cent (1,64 Prozent). Zuletzt wird Gea Group mit 38,98 Euro notiert.

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport gehört mit einem Minus von 0,63 Prozent gleichfalls zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 58,32 Euro hat sie sich um 37 Cent unwesentlich auf 57,95 Euro unwesentlich verschlechtert.

Unmerklich nach unten geht es auch mit dem Wert der Deutsche Wohnen. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Wohnimmobilien-Konzerns 20 Cent (0,62 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 31,61 Euro des Vortages. Zuletzt wird Deutsche Wohnen mit 31,41 Euro gehandelt.

Analysten-Report

10.02.2017 Barclays hebt Osram auf 'Equal Weight' - Ziel 55 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Osram nach Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben. Der Lichtkonzern entwickle sich besser als gedacht, schrieb Analyst David Vos in einer Studie vom Freitag. Er hob seine Gewinnerwartungen an. Der ordentliche Start ins Geschäftsjahr 2016/17 schaffe Spielraum für Prognoseerhöhungen im weiteren Verlauf. Der Großteil des Potenzials dürfte aber schon von den Marktschätzungen reflektiert werden. Daher reiche es nicht für ein "Overweight"-Votum. Zudem berge die Strategie rund um den Bau einer Chipfabrik in Malaysia Risiken./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.02.2017 HSBC hebt Ziel für RTL auf 80 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für RTL von 78 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der deutsche Fernseh-Werbemarkt habe sich Ende 2016 deutlich besser geschlagen als befürchtet, und auch das erste Quartal sei gut angelaufen, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Studie vom Freitag. Für 2017 sei mit einem Anstieg von 2 bis 3 Prozent zu rechnen, womit die Sorgen um den Geschäftszyklus der Unternehmen gemindert werden dürften. Er ziehe aber weiterhin der RTL-Aktie die des Wettbewerbers ProSiebenSat.1 vor./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.02.2017 Baader Bank belässt K+S auf 'Hold' - Ziel 21 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für die Aktien des Salz- und Düngemittelherstellers K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Kalipreise dürften in den kommenden Wochen steigen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Freitag. Allerdings hingen im zweiten Halbjahr 2017 und 2018 große Kapazitätsausweitungen wie ein Damoklesschwert über der Branche./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.02.2017 Baader Bank hebt Ziel für Krones auf 110 Euro - 'Buy'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Krones vor der Präsentation von Jahreszahlen von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte dank der guten Wachstumsdynamik im vierten Quartal solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Freitag. Nach der schwachen Kursentwicklung im vergangenen Jahr könnten sich die Aktien nun gut erholen. Die Papiere seien sein Favorit in der Branche für 2017./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.