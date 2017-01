 Marktbericht MDax: MDax behauptet sich - Aareal Bank im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 22.842 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages unwesentlich verändert. Insgesamt sind 50 Prozent der Werte im Plus und 50 Prozent der Aktien im Minus. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Aareal Bank mit 7,30 Millionen Euro Umsatz, K+S mit 7,13 Millionen Euro und Metro mit 4,31 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine Covestro mit 0,93 Prozent, des Duftstoff-Herstellers Symrise mit 0,65 Prozent und des Internetunternehmens Zalando mit 0,63 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Immobilienfinanzierers Aareal Bank mit 3,62 Prozent, Steinhoff International mit 1,41 Prozent und UNIPER mit 1,25 Prozent Rückgang.

Tops

Kaum spürbar bergauf geht es mit dem Kurs der Covestro. Aktuell gewinnt der Wert 65 Cent (0,93 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 70,05 Euro des Vortages. Zuletzt wird Covestro mit 70,70 Euro gehandelt.

Die Anteilseigner von Symrise können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann der Wert unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Geschmacksstoff-Herstellers den Stand von 57,60 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,65 Prozent.

Die Aktie des Internetunternehmens Zalando gehört mit einer Steigerung von 0,63 Prozent ebenfalls zu den im Großen und Ganzen gleichbleibenden Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 35,94 Euro kann sie sich unmerklich um 23 Cent auf 36,17 Euro verbessern.

Flops

Die Anleger von Aareal Bank können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein der Bank deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 36,70 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 3,62 Prozent verschlechtert. Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Aareal Bank vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 39 auf 41 Euro angehoben. Analyst Johannes Thormann sieht Risiken für die Aktie im Zusammenhang mit dem erwarteten Geschäftsausblick des Immobilienfinanzierers für 2017, bei dem sich das Management seiner Einschätzung zufolge vermutlich zunächst nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wird. Das Schlussquartal 2016 dürfte derweil gut verlaufen sein und das Unternehmen die eigenen Jahresziele erreicht haben, schrieb der Analyst in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel basiere nun nicht mehr auf den Schätzungen für 2017, sondern auf denen für 2018.

Abwärts um 1,41 Prozent geht es mit dem Kurs von Steinhoff International. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 4,76 Euro aus dem Handel gegangen ist, 7 Cent (1,41 Prozent). Zuletzt wird Steinhoff International mit 4,69 Euro notiert.

Die Aktie UNIPER gehört mit einem Rückgang von 1,25 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 13,18 Euro hat sie sich um 17 Cent auf 13,01 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

27.01.2017 Berenberg senkt MTU Aero Engines auf 'Hold' und hebt Kursziel an

Die Privatbank Berenberg hat MTU aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 99 auf 121 Euro angehoben. Die Aktie des Triebwerkbauers sei ein qualitativ hochwertiger Wachstumswert mit exzellentem langfristigen Potenzial, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Freitag. Allerdings sei nach den jüngst kräftigen Kursgewinnen die Aussicht auf einen weiteren Anstieg begrenzt. Langfristige Investoren sollten die Aktie weiter halten, kurzfristig orientierte eher in die Papiere des Konkurrenten Safran investieren./ck/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.01.2017 HSBC senkt Aareal Bank auf 'Hold' - Ziel steigt auf 41 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Aareal Bank vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 39 auf 41 Euro angehoben. Analyst Johannes Thormann sieht Risiken für die Aktie im Zusammenhang mit dem erwarteten Geschäftsausblick des Immobilienfinanzierers für 2017, bei dem sich das Management seiner Einschätzung zufolge vermutlich zunächst nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wird. Das Schlussquartal 2016 dürfte derweil gut verlaufen sein und das Unternehmen die eigenen Jahresziele erreicht haben, schrieb der Analyst in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel basiere nun nicht mehr auf den Schätzungen für 2017, sondern auf denen für 2018./mis/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.01.2017 HSBC hebt Ziel für Lanxess auf 65 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lanxess wegen der geplanten Übernahme von Chemtura von 46 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit der Ankündigung Ende September sei der Aktienkurs von Lanxess um 39 Prozent gestiegen, womit der Börsenwert des Chemiekonzerns um 1,7 Milliarden Euro zugenommen habe, schrieb James Richards in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der Analyst hat die Bewertung der Aktie von Sriharsha Pappu übernommen und den Zukauf in seine Schätzungen ab Mitte 2017 eingearbeitet./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.01.2017 Barclays belässt Metro auf 'Overweight' - Ziel 36 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Metro AG vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Abgesehen vom Großhandelsgeschäft Cash & Carry dürfte der Handelskonzern verhalten ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings dürfte die anstehende Aufspaltung bisher verborgene Werte des Unternehmens freisetzen. Dazu sei die Aktie günstig bewertet./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

