 Marktbericht MDax: MDax fast regungslos - Fielmann fällt dramatisch ab

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 24.634 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unwesentlich verändert. Insgesamt sind 44 Prozent der Werte im Plus und 56 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,04 Prozent als auch der TecDax mit 0,31 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Stada mit 43,26 Millionen Euro Umsatz, Wacker Chemie mit 28,90 Millionen Euro und Fielmann mit 21,45 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Düngemittelherstellers K+S mit 2,04 Prozent, Covestro mit 1,54 Prozent und UNIPER mit 1,05 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Brillenkonzerns Fielmann mit 6,04 Prozent, des Verlags Axel Springer mit 3,14 Prozent und des Chemiekonzerns Wacker Chemie mit 2,75 Prozent Verlust.

Tops

Nach oben geht es heute mit dem Wert von K+S. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Düngemittelherstellers 44 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 21,28 Euro und macht damit deutliche 2,04 Prozent gut. Zuletzt wurde K+S mit 21,71 Euro gehandelt.

Der Wert Covestro gehört heute mit einem Zuwachs von 1,54 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 70,90 Euro kann sich das Papier um klare 1,09 Euro auf 71,99 Euro verbessern.

Die Anteilseigner von UNIPER können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 14,98 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,05 Prozent zulegen.

Flops

Die Anteilseigner von Fielmann können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Brillenhändlers sehr deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 71,99 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 6,04 Prozent verschlechtert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Optikerkette habe stark abgeschnitten und beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer Studie vom Donnerstag. Vor allem im Kernmarkt Deutschland habe Fielmann deutlich zugelegt und dabei unter anderem von einer niedrigen Vergleichsbasis und einem günstigen Mengen- und Verkaufspreismix profitiert.

Abwärts um 3,14 Prozent geht es mit dem Kurs von Axel Springer. Aktuell verliert der Wert des Verlags, der am vorigen Börsentag mit 53,11 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,67 Euro (3,14 Prozent). Zuletzt wird Axel Springer mit 51,44 Euro notiert. Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axel Springer auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Erwerb des französischen Immobilienportals Logic-Immo sei ein logischer Schritt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer Studie vom Donnerstag. Damit erhöhe das Medienhaus seine Präsenz in dem Nachbarland.

Die Aktie des Chemieunternehmens Wacker Chemie gehört mit einem Minus von 2,75 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 100,10 Euro hat sie sich um 2,75 Euro auf 97,35 Euro verschlechtert. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wacker Chemie nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Während das Chemiegeschäft im ersten Quartal sehr gut gelaufen sei, habe das Geschäft mit Reinstsilizium (Polysilizium) unter sinkenden Preisen und rückläufigen Absatzmengen gelitten, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Donnerstag. Jungfleisch verwies zudem darauf, dass Wacker das Wafer-Geschäft nach der Verringerung seines Siltronic-Anteils auf 30 Prozent erstmals aus dem Jahresabschluss herausgenommen habe.

Analysten-Report

27.04.2017 Merrill Lynch belässt Airbus auf 'Underperform' - Ziel 64 Euro

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe selbst die niedrigen Markterwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer Studie vom Donnerstag. Der Umsatz des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns sei hingegen höher als erwartet ausgefallen./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Commerzbank belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern habe zwar mit seinen Gewinnkennziffern enttäuscht, aber die Jahresprognosen bestätigt, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Donnerstag. Positiv sei auch, dass der Preisdruck beim Langstrecken-Großraumflugzeug A350 wohl nicht so groß gewesen sei wie befürchtet./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Kepler Cheuvreux belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 101 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wacker Chemie nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Während das Chemiegeschäft im ersten Quartal sehr gut gelaufen sei, habe das Geschäft mit Reinstsilizium (Polysilizium) unter sinkenden Preisen und rückläufigen Absatzmengen gelitten, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Donnerstag. Jungfleisch verwies zudem darauf, dass Wacker das Wafer-Geschäft nach der Verringerung seines Siltronic-Anteils auf 30 Prozent erstmals aus dem Jahresabschluss herausgenommen habe./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Baader Bank hebt Ziel für Jungheinrich auf 31 Euro - 'Hold'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Jungheinrich von 27,50 auf 31,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Staplerhersteller entwickle sich weiter stark, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. Die Bewertung der Papiere sei allerdings bereits recht hoch./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.