 Marktbericht MDax: MDax fast regungslos

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 25.051 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unwesentlich verändert. 46 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 54 Prozent eine negative Entwicklung. Während der TecDax ebenfalls mit 0,15 Prozent verliert, gewinnt der SDax 0,18 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Stada mit 44,67 Millionen Euro Umsatz, K+S mit 12,81 Millionen Euro und Evonik Industries mit 9,04 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Internethändlers Zalando mit 1,74 Prozent, des Arzneimittel-Herstellers Stada mit 1,45 Prozent und INNOGY mit 1,24 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine UNIPER mit 2,75 Prozent, des Beleuchtungsmittelherstellers Osram Licht mit 1,05 Prozent und des Automobilzulieferers Rheinmetall mit 0,88 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Zalando. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Internethändlers den aktuellen Stand von 39,78 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 1,74 Prozent verbessern.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Stada. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Pharmaunternehmens 95 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 65,43 Euro und macht damit deutliche 1,45 Prozent gut. Zuletzt wurde Stada mit 66,38 Euro gehandelt.

Der Wert INNOGY gehört heute mit einem Anstieg von 1,24 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 33,11 Euro kann sich das Papier um klare 41 Cent auf 33,52 Euro verbessern. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Innogy nach Zahlen von 34,80 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alberto Gandolfi hob in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre bis 2019 im Schnitt um 4 Prozent an und begründete dies mit niedrigeren Kosten. Das Wachstum der RWE-Ökostromtochter dürfte in diesem Zeitraum aber nur begrenzt bleiben.

Flops

Abwärts um 2,75 Prozent geht es mit dem Kurs von UNIPER. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 16,20 Euro aus dem Handel gegangen ist, 45 Cent (2,75 Prozent). Zuletzt wird UNIPER mit 15,76 Euro notiert.

Die Aktie des Leuchtenherstellers Osram Licht gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,05 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 67,77 Euro hat sie sich um 71 Cent auf 67,06 Euro verschlechtert.

Kaum spürbar nach unten geht es auch mit dem Wert der Rheinmetall. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Automobilzulieferers 77 Cent (0,88 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 87,06 Euro des Vortages. Zuletzt wird Rheinmetall mit 86,29 Euro gehandelt.

Analysten-Report

16.05.2017 Goldman belässt Aurubis auf 'Sell' - Ziel 51 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kupferkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Dienstag. Kritisch äußerte er sich aber zum üblicherweise besonders starken zweiten Quartal, das eine Gefahr für die Jahresziele darstelle./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 DZ Bank senkt K+S auf 'Halten' und fairen Wert auf 24 Euro

Die DZ Bank hat K+S nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 25 auf 24 Euro gesenkt. Das erste Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Montag. 2017 dürfte erneut ein herausforderndes Jahr für den Dünger- und Salzhersteller werden, da weitere Produktionsausfälle nicht ausgeschlossen werden könnten./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Goldman belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter nach detaillierten Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das grundlegende Stahlgeschäft sei besser verlaufen als gedacht, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Dienstag. Dies stehe im Gegensatz zu den übrigen Geschäftsbereichen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 S&P Global hebt Salzgitter auf 'Hold' und Ziel auf 35 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat Salzgitter nach Zahlen zum ersten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 35 Euro angehoben. Der Stahlhersteller habe operativ gut abgeschnitten und damit positiv überrascht, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018. Das Risiko/Rendite-Profil der Aktien sei nun alles in allem ausgeglichener./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.