 Marktbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs - Dürr mit deutlichen Kursverlusten

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 24.777 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. Insgesamt sind 40 Prozent der Werte im Plus und 60 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,24 Prozent als auch der TecDax mit 0,24 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Steinhoff International mit 20,66 Millionen Euro Umsatz, Hugo Boss mit 19,81 Millionen Euro und Dürr mit 18,77 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Brillenkonzerns Fielmann mit 3,08 Prozent, des Bekleidungskonzerns Hugo Boss mit 2,99 Prozent und UNIPER mit 1,29 Prozent Zuwachs. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Spezialmaschinenbauers Dürr mit 3,73 Prozent, des Flughafen-Konzerns Fraport mit 3,06 Prozent und des Medienunternehmens Axel Springer mit 1,99 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Brillenkonzerns Fielmann, die beim letzten Börsenschluss mit 68,88 Euro notierte, zeigt mit 3,08 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 71,00 Euro eine positive Entwicklung. Die Investmentbank Equinet hat Fielmann vor Zahlen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 71 Euro angehoben. Das Geschäftsumfeld habe sich zuletzt gebessert und die Ergebnisse des Gesamtjahres dürften besser ausfallen als befürchtet, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer Studie vom Donnerstag. Die Ziele des Managements seien wohl zu konservativ.

Um 2,99 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Hugo Boss. Aktuell gewinnt der Wert des Modeunternehmens klare 2,08 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 69,46 Euro. Zuletzt wird Hugo Boss mit 71,54 Euro gehandelt. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 64 auf 69 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Modekonzern habe gute Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Julian Easthope in einer Studie vom Donnerstag. Die Markenstrategie nehme Form an.

Die Aktionäre von UNIPER können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 18,06 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,29 Prozent zulegen.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Dürr. Aktuell fällt die Aktie des Spezialmaschinenbauers auf den Stand von 100,70 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 3,73 Prozent verschlechtert. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Auftragseingang sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Donnerstag. Beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) habe der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen die Prognosen hingegen verfehlt.

Die Aktionäre von Fraport können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Flughafen-Konzerns deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 83,75 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 3,06 Prozent verschlechtert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen im ersten Halbjahr getoppt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer ersten Einschätzung vom Donnerstag. Operatives Ergebnis und Jahresziele des Flughafenbetreibers lägen im erwarteten Rahmen.

Bergab um 1,99 Prozent geht es mit dem Kurs von Axel Springer. Aktuell verliert der Wert des Medienkonzerns, der am vorigen Börsentag mit 56,42 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,12 Euro (1,99 Prozent). Zuletzt wird Axel Springer mit 55,30 Euro notiert. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Axel Springer nach Zahlen von 59 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Medienkonzerns habe die erwartete Anhebung der Jahresziele geliefert und biete zudem noch weiteren Spielraum nach oben, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Studie vom Donnerstag. Dabei verwies er unter anderem auf die dynamische Geschäftsentwicklung in der Sparte digitale Rubrikenangebote.

Analysten-Report

03.08.2017 Barclays hebt Ziel für Hugo Boss auf 69 Euro - 'Equal Weight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 64 auf 69 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Modekonzern habe gute Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Julian Easthope in einer Studie vom Donnerstag. Die Markenstrategie nehme Form an./ag/gl Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.08.2017 Barclays hebt Ziel für Axel Springer auf 63 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axel Springer nach Zahlen von 58,75 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gute Geschäftsdynamik des Medienkonzerns halte an, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte hob seine Gewinnprognosen bis 2019 etwa an./ag/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.08.2017 HSBC hebt Ziel für Axel Springer auf 62 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Axel Springer nach Zahlen von 59 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Medienkonzerns habe die erwartete Anhebung der Jahresziele geliefert und biete zudem noch weiteren Spielraum nach oben, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Studie vom Donnerstag. Dabei verwies er unter anderem auf die dynamische Geschäftsentwicklung in der Sparte digitale Rubrikenangebote./ck/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.08.2017 Goldman senkt Steinhoff NV auf 'Sell' - Ziel 3,80 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Steinhoff von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 4,9 auf 3,80 Euro gesenkt. Gegenwind aus einigen Richtungen halte die Gewinnentwicklung des Möbel- und Einzelhändlers im Zaum, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Experten reduzierten ihre Ergebnisprognosen um bis zu 15 Prozent./ag/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.