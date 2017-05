 Marktbericht MDax: MDax kann sich gut behaupten - Jungheinrich mit deutlichen Kursgewinnen

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 24.906 Punkten und hat damit 0,68 Prozent zugelegt. 72 Prozent der Aktien zeigen gegenwärtig eine positive und 28 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,44 Prozent als auch der TecDax mit 0,39 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Covestro mit 13,57 Millionen Euro Umsatz, Symrise mit 12,35 Millionen Euro und Hugo Boss mit 11,45 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Lagertechnik-Herstellers Jungheinrich mit 4,08 Prozent, des Chemieunternehmens Lanxess mit 2,61 Prozent und des Rüstungskonzerns Rheinmetall mit 2,29 Prozent Zuwachs. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Geschmacksstoff-Herstellers Symrise mit 1,39 Prozent, des Kupferherstellers Aurubis mit 1,36 Prozent und Schaeffler mit 0,73 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Jungheinrich. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Nutzfahrzeugherstellers den aktuellen Stand von 34,89 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 4,08 Prozent verbessern.

Die Aktie des Chemiekonzerns Lanxess, die beim letzten Börsenschluss mit 66,01 Euro notierte, zeigt mit 2,61 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 67,73 Euro eine positive Entwicklung.

Um 2,29 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Rheinmetall. Aktuell gewinnt der Wert des Rüstungskonzern und Autozulieferers klare 1,90 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 83,14 Euro. Zuletzt wird Rheinmetall mit 85,04 Euro gehandelt. Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der freie Barmittelzufluss seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Donnerstag. Die Schätzungen für das Autozuliefergeschäft dürften steigen. Zwar könnte die Auftragsentwicklung in der Verteidigungssparte die Anleger zunächst enttäuschen, nachdem die Aktie bereits gut gelaufen sei. Dies sollte aber nur ein vorübergehendes Problem sein.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Symrise. Aktuell fällt die Aktie des Geschmacksstoff-Herstellers auf den Stand von 65,23 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,39 Prozent verschlechtert. Die DZ Bank hat Symrise von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 66 auf 64 Euro gesenkt. Wegen steigender Rohstoffkosten habe er seine Profitabilitätsprognose (Ebitda-Marge) für den Duftstoffhersteller reduziert, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Donnerstag. Die Jahresziele dürfte Symrise mit der bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal bestätigen. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau dürften die guten Zukunftsaussichten jedoch bereits eingepreist sein.

Die Anteilseigner von Aurubis können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Rohstoffkonzerns deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 62,87 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,36 Prozent verschlechtert.

Unbedeutend nach unten geht es ebenso mit dem Kurs der Schaeffler. Derzeit verliert der Wert, der beim letzten Börsenschluss mit 15,16 Euro notierte, 11 Cent (0,73 Prozent). Zuletzt wird Schaeffler mit 15,05 Euro gehandelt.

Analysten-Report

04.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Krones auf 105 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 87 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Kuenne begründete in einer Studie vom Donnerstag das neue Kursziel mit höheren Bewertungsmultiplikatoren. Er kritisierte jedoch die Internationalisierungsstrategie des MDax-Konzerns, die nicht mutig genug sei, schrieb der Experte. Um den Preisdruck in der Branche abzufedern, sei es an der Zeit, dass der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in Niedrigkosten-Regionen Fuß fasse./tav/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 Berenberg startet Talanx mit 'Hold' - Ziel 34,20 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Talanx mit "Hold" und einem Kursziel von 34,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Trotz der aktuell wenig anspruchsvollen Bewertung der Aktie stelle er sich an die Seitenlinie, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer Studie vom Donnerstag. Denn nur wenn das Erstversicherungsgeschäft der Holding eine höhere Dividende überweise, könnte die Bewertung des Papiers anziehen. Dies dürfte aber auf kurze bis mittlere Sicht nicht der Fall sein./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Kion auf 72 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 64 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken ersten Quartal habe er seine Schätzungen für das Jahr 2017 angehoben, schrieb Analyst Philippe Lorrain hob in einer Studie vom Donnerstag seine. Die Sorgen ebbten ab, da der Hersteller weiterhin vom aktuell starken Markt für Gabelstapler profitieren dürfte./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 Goldman belässt Hugo Boss auf 'Sell' - Ziel 60 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das erste Quartal des Modeherstellers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Alberto D'Agnano in einer Studie vom Donnerstag. Diese seien von einem Null-Wachstum ausgegangen. In der aktuellen Stabilisierungsphase habe es Boss mit vielen Herausforderungen zu tun./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.