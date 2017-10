 Marktbericht MDax: MDax kann sich nicht behaupten - Ceconomy legt dramatisch zu

FrankfurtAktuell steht der MDax bei 26.035 Punkten und hat damit 0,39 Prozent nachgegeben. 32 Prozent der Aktien zeigen derzeit eine positive und 68 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,09 Prozent als auch der TecDax mit 0,52 Prozent verbuchen aktuell ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Covestro mit 41,62 Millionen Euro Umsatz, Aurubis mit 24,96 Millionen Euro und Ceconomy mit 21,43 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich derzeit die Anteilseigner des Groß- und Einzelhändlers Ceconomy mit 5,89 Prozent, der Chemiefirma Wacker Chemie mit 2,04 Prozent und des Bekleidungskonzerns Hugo Boss mit 1,34 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine INNOGY mit 3,80 Prozent, retailer Steinhoff International mit 2,61 Prozent und des Rohstoffkonzerns Aurubis mit 2,34 Prozent Verlust.

Tops

Die Anteilseigner von Ceconomy-Aktien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht das Papier des Supermarktbetreibers den Stand von 11,25 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 5,89 Prozent zulegen. Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach Vorlage der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,75 Euro belassen. Vor allem im deutschsprachigen Raum habe der Elektronikhändler dank neuer Produkte und einer hohen Nachfrage ein exzellentes Wachstum vorweisen können, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Mittwoch. Das war so am Markt nicht erwartet worden. Mit einem sehr viel besseren operativen Ergebnis brauche man aber trotz der bestätigten Jahresprognose nicht zu rechnen. Dafür habe Ceconomy zu viel Geld für die Expansion in der Schweiz und in Italien ausgegeben.

Um 2,04 Prozent nach oben geht es derzeit mit dem Wacker Chemie-Kurs. Derzeit gewinnt der Wert des Chemieunternehmens deutliche 2,50 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 122,40 Euro. Zuletzt wird Wacker Chemie mit 124,90 Euro gehandelt.

Die Aktie des Bekleidungsherstellers Hugo Boss, die beim letzten Börsenschluss mit 75,91 Euro notierte, zeigt mit 1,34 Prozent Plus und einem Kurswert von 76,93 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem INNOGY-Kurs. Aktuell verliert der Wert klare 1,52 Euro und verzeichnet mit 3,8 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 39,98 Euro. Zuletzt wird INNOGY mit 38,46 Euro gehandelt.

Die Aktie Steinhoff International gehört mit einem Rückgang von 2,61 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 3,79 Euro hat sie sich um 10 Cent auf 3,69 Euro verschlechtert.

Bergab um 2,34 Prozent geht es mit dem Kurs von Aurubis-Aktien. Derzeit verliert der Wert des Kuperproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 69,74 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,63 Euro (2,34 Prozent). Zuletzt wird Aurubis mit 68,11 Euro notiert. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Aurubis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Mit der Entscheidung von Salzgitter für eine Rückzahlung seiner Wandelanleihe in Aurubis-Anteilen nehme der Stahlkonzern Gewinne mit, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer Studie vom Mittwoch. Damit steige der Streubesitz in Papieren der Kupferhütte um etwa 9 Prozent. Ihre Bewertung hält der Experte für übertrieben.

Analysten-Report

25.10.2017 HSBC senkt Axel Springer auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Axel Springer nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde von 62 auf 63 Euro angehoben, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Studie vom Mittwoch. Damit sieht der Experte immer noch ein leichtes Aufwärtspotenzial für das Papier, obwohl die Aktie zuletzt stark gestiegen ist und erst am Dienstag ein Rekordhoch erreicht hatte. Johnen hatte die Aktie Ende 2016 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, nachdem das Papier bis auf 40 Euro gefallen war. Seit seiner Hochstufung gewann die Aktie fast 28 Prozent und damit deutlich mehr als der MDax. Andere Medientitel wie ProSiebenSat.1 oder RTL haben in diesem Zeitraum deutlich an Wert verloren./zb/nas Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Commerzbank belässt Ceconomy auf 'Buy' - Ziel 13,75 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach Vorlage der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,75 Euro belassen. Vor allem im deutschsprachigen Raum habe der Elektronikhändler dank neuer Produkte und einer hohen Nachfrage ein exzellentes Wachstum vorweisen können, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Mittwoch. Das war so am Markt nicht erwartet worden. Mit einem sehr viel besseren operativen Ergebnis brauche man aber trotz der bestätigten Jahresprognose nicht zu rechnen. Dafür habe Ceconomy zu viel Geld für die Expansion in der Schweiz und in Italien ausgegeben./kro/stb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Commerzbank belässt Krones auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für den Getränkeabfüllanlagenhersteller Krones auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dass das Unternehmen aus dem bayerischen Neutraubling an seinem Umsatzziel festhält, sei realistisch, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Studie vom Mittwoch. Die angestrebte Ergebnismarge vor Steuern von 7 Prozent bezeichnete er dagegen als "ziemlich ehrgeizig"./kro/zb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Commerzbank belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 38 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Salzgitter auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Am Dienstag hatte der Stahlhersteller verkündet, seinen Anteil am Kupferhersteller Aurubis über die Wandlung einer Umtauschanleihe abzubauen. Dadurch konnte das Unternehmen auch seine Jahresprognose erhöhen. Die Tatsache, dass Salzgitter die Umtauschanleihe nicht in bar sondern mit Aktien tilgen will, sollte Aktionäre freuen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Mittwoch. Andersherum wäre es nämlich teuer geworden. Für Aurubis-Aktionäre dürfte es dadurch allerdings zu einem leichten Aktienüberhang kommen, da einige Inhaber sich dazu entschließen dürften, die erhaltenen Anteile schnell zu verkaufen./kro/zb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

