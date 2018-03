 Marktbericht MDax: MDax positiv gestimmt - K+S legt dramatisch zu

Wenige Gewinne realisiert der MDax in der Mittagszeit des Dienstags. Am besten performen K+S, Lanxess und Rheinmetall.

MDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtAktuell steht der MDax bei 25.782 Punkten und hat damit 0,8 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 84 Prozent der Werte im Plus und 16 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,51 Prozent als auch der TecDax mit 0,74 Prozent registrieren heute ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute ProSiebenSat.1 Media mit 14,70 Millionen Euro Umsatz, INNOGY mit 12,26 Millionen Euro und K+S mit 11,56 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind aktuell die Aktien des Düngemittelherstellers K+S mit 3,18 Prozent, des Chemieunternehmens Lanxess mit 1,94 Prozent und des Automobilzulieferers Rheinmetall mit 1,87 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Abfüllanlagenherstellers Krones mit 0,82 Prozent, des Glasunternehmens Gerresheimer mit 0,75 Prozent und des Flughafenbetreibers Fraport mit 0,41 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S, die beim letzten Börsenschluss mit 23,26 Euro notierte, zeigt mit 3,18 Prozent Plus und einem Kurswert von 24,00 Euro eine positive Entwicklung. Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie der US-Bank zu Chemieunternehmen weltweit hervor. Für den europäischen Chemiesektor rechnet Analyst Andrew Benson mit einer starken Profitabilität im ersten Halbjahr 2018. Preisspitzen für chemische Produkte, die aufgrund von Produktionsausfällen entstanden seien, dürften sich aber wieder abmildern.

Freude bei den Anlegern des Lanxess-Anteilscheines. Bislang kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Chemieunternehmens den Stand von 65,00 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 1,94 Prozent verbessern. Das Analysehaus CFRA hat Lanxess von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 72 Euro angehoben. Die Ergebnisse des Spezialchemiekonzerns für 2017 hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte lobte die Strategie mit Blick auf die Übernahme des US-Unternehmens Chemtura und die geplanten Trennung von dem Anbieter für synthetischen Kautschuk Arlanxeo.

Aufwärts geht es mit dem Rheinmetall-Wertpapier. Aktuell gewinnt der Wert des Rüstungskonzern und Autozulieferers 2,10 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 112,20 Euro und macht damit klare 1,87 Prozent gut. Zuletzt wurde Rheinmetall mit 114,30 Euro gehandelt.

Flops

Leichte Enttäuschung bei den Anlegern des Krones-Papieres. Bislang fällt die Aktie des Abfüllanlagenherstellers gering auf den Stand von 109,40 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,82 Prozent kaum spürbar verschlechtert. Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Krones nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die endgültigen Ergebnisse des Anlagenbauers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei nach wie vor negativ zur Aktie eingestellt, weil die Margen 2018 unter Druck bleiben dürften.

Die Anteilseigner des Gerresheimer-Papieres haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zur Stunde gibt die Aktie des Glasspezialisten im Vergleich zu den anderen Werten im Index gering nach. Sie erreicht den Stand von 66,20 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,75 Prozent verschlechtert. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen von 76,40 auf 74,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Verpackungsherstellers für die Pharmaindustrie sei 2017 schlechter als erwartet gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar habe er sich im vierten Quartal erholt, der Ausblick bleibe jedoch unsicher. Die Nachfrage auf den Endmärkten würden anfälliger für Schwankungen.

Minimal abwärts geht es ebenso mit dem Fraport-Kurs. Bislang verliert der Wert des Flughafenbetreibers, der beim letzten Börsenschluss mit 82,62 Euro notierte, 34 Cent (0,41 Prozent). Zuletzt wird Fraport mit 82,28 Euro gehandelt. Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die freien Barmittel dürften in diesem Jahr deutlich zurückgehen und negativ werden wegen Ausbaumaßnahmen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Flughafenbetreiber werde künftig verstärkt von seinen internationalen Drehkreuzen abhängen, weil die Gebühren auf dem Frankfurter Flughafen in diesem Jahr nicht steigen.

Analysten-Report

20.03.2018 CFRA belässt Fraport auf 'Sell' - Ziel 77 Euro

Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die freien Barmittel dürften in diesem Jahr deutlich zurückgehen und negativ werden wegen Ausbaumaßnahmen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Flughafenbetreiber werde künftig verstärkt von seinen internationalen Drehkreuzen abhängen, weil die Gebühren auf dem Frankfurter Flughafen in diesem Jahr nicht steigen./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 18 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien nach einer Investorenveranstaltung in den USA von 17,30 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Managements dort zu Akquisitionen hätten bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Zukäufe belegten den Preisanstieg von Wohnimmobilien in Ostdeutschland. Die Immobiliengesellschaft wolle bei den Kaufpreisen vorsichtig agieren./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 74 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen von 76,40 auf 74,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Verpackungsherstellers für die Pharmaindustrie sei 2017 schlechter als erwartet gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar habe er sich im vierten Quartal erholt, der Ausblick bleibe jedoch unsicher. Die Nachfrage auf den Endmärkten würden anfälliger für Schwankungen./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 Bernstein hebt Ziel für Symrise auf 60 Euro - 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen habe ein starkes Jahr, aber ein schwaches Schlussquartal hingelegt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Holzmindener entwickelten sich nach wie vor besser als die Branche. Die Aktien seien mittlerweile jedoch fair bewertet, höhere Rohstoffpreise könnten auf die Konsensschätzung für den Gewinn drücken./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

