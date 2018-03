 Marktbericht MDax: MDax-Werte laufen schlechter - Steinhoff International mit deutlichen Kursgewinnen

Minimale Rückgänge notiert der MDax mit Handelsbeginn des Montags. Die besten Kursentwicklungen erreichen Steinhoff International, Gea Group und Talanx.

MDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtAktuell steht der MDax bei 25.545 Punkten und hat damit 0,32 Prozent nachgegeben. 26 Prozent der Aktien zeigen heute eine positive und 74 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,70 Prozent als auch der TecDax mit 0,56 Prozent verbuchen heute ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Covestro mit 23,17 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 10,77 Millionen Euro und Lanxess mit 5,20 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen aktuell die Anteilscheine Steinhoff International mit 4,15 Prozent, des Anlagenherstellers Gea Group mit 4,02 Prozent und des Versicherers Talanx mit 1,71 Prozent Kursgewinn. Am wenigsten freuen können sich die Anleger der Chemiefirma Wacker Chemie mit 1,91 Prozent, des Lagertechnik-Herstellers Jungheinrich mit 1,61 Prozent und des Kabelspezialisten Leoni mit 1,51 Prozent Rückgang.

Tops

Aufwärts geht es mit dem Steinhoff International-Wertpapier. Derzeit gewinnt der Anteilschein 1 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 27 Cent und macht damit deutliche 4,15 Prozent gut. Zuletzt wurde Steinhoff International mit 29 Cent gehandelt.

Freude bei den Anlegern des Gea Group-Anteilscheines. Derzeit kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Anlagenkonzerns den Stand von 36,72 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 4,02 Prozent verbessern.

Die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx, die beim letzten Börsenschluss mit 35,14 Euro notierte, zeigt mit 1,71 Prozent Plus und einem Kurswert von 35,74 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Anteilseigner des Wacker Chemie-Anteilscheines können sich nicht freuen. Aktuell gibt der Anteilschein des Chemieunternehmens klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 131,10 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,91 Prozent verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Jungheinrich-Kurs. Derzeit verliert der Wert des Nutzfahrzeugherstellers deutliche 58 Cent und notiert mit 1,61 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 36,10 Euro. Zuletzt wird Jungheinrich mit 35,52 Euro gehandelt.

Die Aktie des Automobilzulieferers Leoni gehört mit einem Rückgang von 1,51 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 55,54 Euro hat sie sich um 84 Cent auf 54,70 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

16.03.2018 Commerzbank hebt Ziel für LEG Immobilien auf 112 Euro - 'Buy'

Die Commerzbank hat das Kursziel für LEG von 109 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mietwachstum und Aufholeffekte der B-Lagen blieben auch 2018 die wichtigsten Treiber, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stockte seine Schätzung für den Nettovermögenswert (NAV) etwas auf./ag/ajx Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Warburg Research senkt Ziel für Brenntag auf 60 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen für 2017 von 63 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler habe schwächer abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe aber im Wesentlichen an einmaligen Belastungen etwa durch die Restrukturierung gelegen. Der Anlagehintergrund bleibe positiv. Dank des allgemeinen Wirtschaftsaufschwungs und Kosteneinsparungen dürfte das Gewinnwachstum anziehen./mis/ag Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Berenberg belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 178 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe das abgelaufene Jahr ordentlich beendet, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion sei überraschend schwach gewesen, was aber nicht lange anhalten dürfte./ag/ajx Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Independent Research senkt Ziel für Hochtief - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hochtief von 156 auf 152 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier wertet in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv, dass ein Bieterkampf um Abertis vermieden wurde. Zudem verringere sich der Verwässerungseffekt für die freien Aktionäre des deutschen Baukonzerns. Dem stünden aber die Komplexität des Deals und geringe Synergievorteile negativ gegenüber./ag/zb Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.