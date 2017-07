 Marktbericht MDax: MDax-Werte laufen schlechter

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 24.681 Punkten und hat damit 0,72 Prozent verloren. 10 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 90 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 1,20 Prozent als auch der TecDax mit 1,21 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina MTU Aero mit 21,42 Millionen Euro Umsatz, Kion Group mit 12,75 Millionen Euro und Gea Group mit 12,50 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Flugzeugherstellers Airbus Group mit 0,58 Prozent, des Internethändlers Zalando mit 0,43 Prozent und des Medienunternehmens Axel Springer mit 0,02 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Kabelspezialisten Leoni mit 2,55 Prozent, des Triebwerkproduzenten MTU Aero mit 2,15 Prozent und des Stahlunternehmens Salzgitter mit 2,14 Prozent Verlust.

Tops

Keine große Freude bei den Anlegern von Airbus Group. Bisher behauptet sich der Anteilschein des Flugzeugherstellers im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 72,70 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um minimale 0,58 Prozent verbessern. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Halbjahreszahlen von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zurückliegende Quartal sei für den Flugzeugbauer eine Herausforderung gewesen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer Studie vom Freitag. Die Aussichten seien aber vielversprechend - auch wegen anziehender Auslieferungen im zweiten Halbjahr. Das Kursziel senkte er wegen angepasster Schätzungen für die Jahre 2019 und 2020 - vor allem wegen Währungseffekten.

Die Aktie des Internethändlers Zalando zeigt mit einem Plus von 0,43 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 37,81 Euro auch eine positive Entwicklung im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 37,65 Euro.

Der Wert des Medienkonzerns Axel Springer kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortagswert von 53,45 Euro bleibt der Kurs unverändert. Die Deutsche Bank hat Axel Springer vor den am 2. August erwarteten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken Quartal für den Bereich Rubrikenangebote des Medienkonzerns, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer Studie vom Freitag. Zugleich erwarte sie ein moderates Wachstum im Bereich Bezahlmodelle. Sie erinnerte zudem daran, dass Springer seine Berichterstattung ändere und mehr Details zu jeder größeren zum Unternehmen gehörenden Firma für Rubriken-Angebote auf Halbjahresbasis geben wolle.

Flops

Abwärts um 2,55 Prozent geht es mit dem Kurs von Leoni. Aktuell verliert der Wert des Kabelspezialisten, der am vorigen Börsentag mit 51,71 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,32 Euro (2,55 Prozent). Zuletzt wird Leoni mit 50,39 Euro notiert. Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Leoni nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Freitag. Zudem habe der Autozulieferer seine Jahresziele erhöht. Entsprechend hob der Experte seine Ebit-Schätzung für 2017 an.

Die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero gehört mit einem Minus von 2,15 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 127,85 Euro hat sie sich um 2,75 Euro auf 125,10 Euro verschlechtert. Die Commerzbank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 11 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Freitag. Zudem habe der Triebwerkhersteller seine Jahresziele deutlicher als erwartet angehoben.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Salzgitter. Bis zur Stunde verliert der Wert des Stahlkochers deutliche 83 Cent und notiert mit 2,14 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 38,62 Euro. Zuletzt wird Salzgitter mit 37,80 Euro gehandelt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Eugene King sprach in einer Studie vom Freitag von einem durchwachsenen Ergebnis des Stahlkonzerns. Beim Vorsteuergewinn seien die Erwartungen verfehlt worden. Durch Verluste durch Absicherungsgeschäfte bereinigt liege das Ergebnis aber nahe an seinen Schätzungen.

Analysten-Report

28.07.2017 Goldman belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 41 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Eugene King sprach in einer Studie vom Freitag von einem durchwachsenen Ergebnis des Stahlkonzerns. Beim Vorsteuergewinn seien die Erwartungen verfehlt worden. Durch Verluste durch Absicherungsgeschäfte bereinigt liege das Ergebnis aber nahe an seinen Schätzungen./tih/la Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.07.2017 Goldman hebt Ziel für Airbus auf 93 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Halbjahreszahlen von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zurückliegende Quartal sei für den Flugzeugbauer eine Herausforderung gewesen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer Studie vom Freitag. Die Aussichten seien aber vielversprechend - auch wegen anziehender Auslieferungen im zweiten Halbjahr. Das Kursziel senkte er wegen angepasster Schätzungen für die Jahre 2019 und 2020 - vor allem wegen Währungseffekten./tih/la Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.07.2017 Equinet hebt Ziel für Leoni auf 51 Euro - 'Neutral'

Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Leoni nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Freitag. Zudem habe der Autozulieferer seine Jahresziele erhöht. Entsprechend hob der Experte seine Ebit-Schätzung für 2017 an./edh/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.07.2017 Citigroup senkt Airbus auf 'Neutral' und Ziel auf 79 Euro

Die US-Bank Citigroup hat Airbus nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 79 Euro gesenkt. Nach einer Überprüfung seiner Schätzungen blicke man zwar nicht mehr ganz so zurückhaltend auf das Geschäft des Flugzeugbauers, dies werde aber überlagert von den jüngsten Währungsentwicklungen, schrieben die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Bei dem deshalb gesenkten Kursziel habe die Aktie für eine Kaufempfehlung nicht mehr genügend Kurspotenzial zu bieten./tih/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

