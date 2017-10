 Marktbericht SDax: Kaum Bewegung im SDax - BET-AT-HOME mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt heute bei 11.840 Punkten und damit 0,17 Prozent im Plus. 66 Prozent der Aktien zeigen derzeit eine positive und 34 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,45 Prozent als auch der MDax mit 1,08 Prozent registrieren heute ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Kloeckner mit 5,16 Millionen Euro Umsatz, Rocket Internet mit 5,04 Millionen Euro und Puma mit 3,13 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen aktuell die Anteilscheine BET-AT-HOME mit 4,88 Prozent, des Fotounternehmens Cewe mit 3,69 Prozent und der Finanzgruppe Wüstenrot & Württembergische mit 2,24 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Versandhändlers Takkt mit 1,78 Prozent, des Gasdruckfederspezialisten Stabilus mit 1,27 Prozent und des Entwicklungsdienstleisters Bertrandt mit 1,03 Prozent Verlust.

Tops

Nach oben geht es mit dem BET-AT-HOME-Wertpapier. Bis zur Stunde gewinnt der Wert 5,70 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 116,75 Euro und macht damit gute 4,88 Prozent gut. Zuletzt wurde BET-AT-HOME mit 122,45 Euro gehandelt.

Der Wert des Digitalfotokonzerns Cewe gehört bislang mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 80,85 Euro kann sich das Papier des Digitalfotokonzerns um klare 2,98 Euro auf 83,83 Euro verbessern.

Die Anteilseigner von Wüstenrot & Württembergische-Aktien können sich freuen. Bislang erreicht das Papier des Versicherers den Stand von 23,30 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,24 Prozent zulegen.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des Takkt-Wertpapieres. Bis zur Stunde fällt die Aktie des Unternehmensausstatters auf den Stand von 18,21 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,78 Prozent verschlechtert. Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Takkt nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Die Kennziffern hätten in etwa seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Donnerstag. Die in diesem Jahr unterdurchschnittlich gelaufene Aktie reflektiere bereits zur Genüge die recht trüben Perspektiven des Büromöbelanbieters.

Die Anteilseigner des Stabilus-Anteilscheines können sich nicht freuen. Aktuell gibt der Anteilschein des Gasdruckfederspezialisten deutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 76,45 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,27 Prozent verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Bertrandt-Kurs. Bislang verliert der Wert des Automobil- und Luftfahrtzulieferers klare 84 Cent und registriert mit 1,03 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 81,37 Euro. Zuletzt wird Bertrandt mit 80,53 Euro gehandelt.

Analysten-Report

26.10.2017 S&P Global belässt Vossloh auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Vossloh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Firdaus Ibrahim lobte in einer Studie vom Donnerstag den Umsatzanstieg und die in den ersten neun Monaten des Jahres verbesserte Profitabilität des Bahnzulieferers./tav/zb Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.10.2017 Equinet belässt KWS Saat auf 'Neutral' - Ziel 346 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 346 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick des Saatguthändlers für das laufende Geschäftsjahr erscheine aber recht vorsichtig./edh/oca Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.10.2017 Commerzbank belässt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel 19,25 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für ElringKlinger vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,25 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften wenig Überraschungen bereithalten, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer Studie vom Donnerstag. Sie geht davon aus, dass der bereinigte operative Gewinn etwas stärker zulegt als der Umsatz. Zudem sollte die Prognose bestätigt werden./zb/la Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.10.2017 Warburg Research belässt Takkt auf 'Buy' - Ziel 24,30 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Takkt nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Die Kennziffern hätten in etwa seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Donnerstag. Die in diesem Jahr unterdurchschnittlich gelaufene Aktie reflektiere bereits zur Genüge die recht trüben Perspektiven des Büromöbelanbieters./edh/oca Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

