 Marktbericht SDax: Leichter Aufwärtstrend beim SDax - Deutz mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 10.793 Punkten und damit 0,3 Prozent im Plus. Insgesamt sind 58 Prozent der Werte im Plus und 42 Prozent der Aktien im Minus. Während der MDax ebenfalls mit 0,18 Prozent zulegt, verliert der TecDax 0,07 Prozent. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Kloeckner mit 1,10 Millionen Euro Umsatz, Deutz mit 1,07 Millionen Euro und SGL Carbon mit 0,98 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Maschinenbauers Deutz mit 3,96 Prozent, des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon mit 2,21 Prozent und WASHTEC AG mit 1,78 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Waggonvermieters VTG mit 2,06 Prozent, des Logistikkonzerns Hapag-Lloyd mit 1,45 Prozent und WCM mit 1,34 Prozent Verlust.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Deutz. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Motorenherstellers 28 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 7,14 Euro und macht damit deutliche 3,96 Prozent gut. Zuletzt wurde Deutz mit 7,42 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von SGL Carbon. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Kohlenstoffspezialisten den aktuellen Stand von 9,78 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 2,21 Prozent verbessern.

Die Aktie des Maschinenbauers WASHTEC AG, die beim letzten Börsenschluss mit 69,50 Euro notierte, zeigt mit 1,78 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 70,74 Euro eine positive Entwicklung. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Washtec nach Zahlen und höherer Konzernprognose von 50 auf 67 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Autowaschanlagen hab mit einem unerwartet starken ersten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte hob seine Schätzungen bis 2018 an. Die Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau allerdings bereits angemessen bewertet.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von VTG. Bis zur Stunde verliert der Wert des Eisenbahndienstleisters deutliche 65 Cent und notiert mit 2,06 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 31,51 Euro. Zuletzt wird VTG mit 30,86 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Hapag-Lloyd. Aktuell fällt die Aktie der Reederei auf den Stand von 26,57 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,45 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von WCM können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 3,17 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,34 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

04.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Grenke auf 200 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen zum ersten Quartal von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Leasing-Anbieter habe beim Überschuss die Erwartungen leicht übertroffen und dürfte sich auch weiterhin auf dem Wachstumspfad bewegen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer Studie vom Donnerstag. Dank der unerwartet guten Kostenkontrolle des Konzerns hob der Experte seine ohnehin bereits über den durchschnittlichen Markterwartungen liegenden Prognosen noch etwas an./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 HSBC hebt Ziel für Washtec auf 67 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Washtec nach Zahlen und höherer Konzernprognose von 50 auf 67 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Autowaschanlagen hab mit einem unerwartet starken ersten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte hob seine Schätzungen bis 2018 an. Die Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau allerdings bereits angemessen bewertet./tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.05.2017 Hauck & Aufhäuser belässt Bet-at-home auf 'Hold' - Ziel 112 Euro

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Bet-at-home nach einem starken Ergebnis im ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das Unternehmen sei sehr gut für langfristiges Wachstum ausgestellt, aber die Bewertung sei nach den jüngsten Kursgewinnen schon sehr hoch, Analyst Robin Brass blickte in einer Studie vom Mittwoch./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.05.2017 Oddo Seydler belässt Bet-at-home auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Bet-at-home nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals sei überzeugend gewesen, der Ausblick dagegen sehr zurückhaltend, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Mittwoch. Spannend sei es jetzt, wie sich die Aktie nach der Hauptversammlung am 17. Mai und der dann ausgeschütteten Dividende von 7,50 Euro entwickelt. Dies dürfte dann erst einmal richtungsweisend sein./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.