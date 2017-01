 Marktbericht SDax: SDax fast regungslos - Grammer legt dramatisch zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 9.689 Punkten und damit 0,22 Prozent im Minus. 52 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 48 Prozent eine negative Entwicklung. Ebenso verliert der TecDax mit 0,18 Prozent, während der MDax 0,06 Prozent gewinnt. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Rhön-Klinikum mit 14,71 Millionen Euro Umsatz, Heidelberger Druckmaschinen mit 10,59 Millionen Euro und Grammer mit 6,94 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Autozulieferers Grammer mit 7,06 Prozent, des Pharmaunternehmens Biotest mit 4,53 Prozent und des IT-Leasingunternehmens Grenkeleasing mit 1,75 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Gasdruckfederspezialisten Stabilus mit 4,79 Prozent, des Spezialmaschinen-Produzenten Heidelberger Druckmaschinen mit 4,06 Prozent und des Saatgutunternehmens KWS Saat mit 2,03 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Grammer. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index hervorragend zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Autozulieferers den aktuellen Stand von 50,07 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 7,06 Prozent verbessern.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Biotest. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Arzneimittel-Herstellers 64 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 14,01 Euro und macht damit deutliche 4,53 Prozent gut. Zuletzt wurde Biotest mit 14,64 Euro gehandelt.

Die Aktie des IT-Leasingunternehmens Grenkeleasing gehört heute mit einem Plus von 1,75 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 148,90 Euro kann sich das Papier des Finanzdienstleisters um klare 2,60 Euro auf 151,50 Euro verbessern.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Stabilus. Aktuell fällt die Aktie des Gasdruckfederspezialisten auf den Stand von 54,04 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 4,79 Prozent verschlechtert. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Stabilus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 56 Euro belassen. Nachdem die Aktie des Autozulieferers in den vergangenen zwei Monaten um rund 25 Prozent gestiegen sei, sollten Anleger nun Gewinne mitnehmen, empfahl Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Donnerstag. Stabilus sei ein grundsolides und wachstumsstarkes Unternehmen, allerdings seien diese positiven Attribute bereits eingepreist.

Die Anleger von Heidelberger Druckmaschinen können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Druckmaschinenherstellers deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 2,46 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,06 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 2,03 Prozent geht es mit dem Kurs von KWS Saat. Aktuell verliert der Wert des Saatgutunternehmens, der am vorigen Börsentag mit 290,10 Euro aus dem Handel gegangen ist, 5,90 Euro (2,03 Prozent). Zuletzt wird KWS Saat mit 284,20 Euro notiert.

Analysten-Report

19.01.2017 Kepler Cheuvreux senkt Stabilus auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Stabilus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 56 Euro belassen. Nachdem die Aktie des Autozulieferers in den vergangenen zwei Monaten um rund 25 Prozent gestiegen sei, sollten Anleger nun Gewinne mitnehmen, empfahl Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Donnerstag. Stabilus sei ein grundsolides und wachstumsstarkes Unternehmen, allerdings seien diese positiven Attribute bereits eingepreist./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.01.2017 HSBC belässt GFK auf 'Hold' - Ziel 43,50 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für GfK auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Die internationalen Werbekonzerne dürften margenseitig von dem sich voraussichtlich bessernden wirtschaftlichen Umfeld in Westeuropa profitieren, schrieb Analyst Olivier Moral in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei GFK hält der Experte an seinem neutralen Votum fest, da er zunächst den Ausgang des Übernahmeangebots durch den US-amerikanischen Investor KKR abwarten wolle./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.01.2017 Goldman belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 nach der Refinanzierung eines syndizierten Kredits auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Umschuldung erspare dem Internetportalbetreiber im laufenden Jahr Zinszahlungen in Höhe von 12 Millionen Euro, schrieb Analyst Alexander Balakhnin in einer Studie vom Donnerstag./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.01.2017 Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Restrukturierung des US-Geschäfts sei positiv, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Donnerstag. Er hält zwar etwas sinkende Schätzungen für möglich, bleibt vom Lkw-Zulieferer aber überzeugt./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

