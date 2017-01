 Marktbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs - Hapag-Lloyd mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 9.685 Punkten und damit 0,13 Prozent im Plus. Insgesamt sind 56 Prozent der Werte im Plus und 44 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,50 Prozent als auch der MDax mit 0,47 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Rhön-Klinikum mit 2,02 Millionen Euro Umsatz, Grammer mit 1,60 Millionen Euro und König & Bauer mit 1,54 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien Hapag-Lloyd mit 3,56 Prozent, des Sportartikelherstellers Puma mit 2,67 Prozent und Adler mit 1,60 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Bekleidungskonzerns Gerry Weber mit 1,35 Prozent, des Lottoanbieters Zeal Network mit 1,35 Prozent und des Gasdruckfederspezialisten Stabilus mit 1,31 Prozent Verlust.

Tops

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Hapag-Lloyd. Bis zur Stunde gewinnt der Wert logistics group 90 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 25,30 Euro und macht damit deutliche 3,56 Prozent gut. Zuletzt wurde Hapag-Lloyd mit 26,20 Euro gehandelt.

Die Aktie des Sportartikelherstellers Puma gehört heute mit einem Plus von 2,67 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 243,50 Euro kann sich das Papier des Sportartikelherstellers um klare 6,50 Euro auf 250,00 Euro verbessern. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE von 245 auf 277 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mutterkonzern Kering dürfte seinen Anteil an dem Sportartikelhersteller über kurz oder lang abstoßen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Studie vom Freitag. Sie sieht Puma als eigenständiges Unternehmen aber weiter positiv und geht für das Schlussquartal 2016 von einem weiter starken Umsatzwachstum aus. Zudem sollte die seit zehn Jahren sinkende Profitabilität nun den Tiefpunkt erreicht haben und sich wieder verbessern.

Die Anleger von Adler können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 13,97 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,6 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktie des Bekleidungskonzerns Gerry Weber gehört mit einem Minus von 1,35 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 11,48 Euro hat sie sich um 16 Cent auf 11,32 Euro verschlechtert.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Zeal Network. Bis zur Stunde verliert der Wert des Lottoanbieters deutliche 51 Cent und notiert mit 1,35 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 37,39 Euro. Zuletzt wird Zeal Network mit 36,89 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Stabilus. Aktuell fällt die Aktie des Gasdruckfederspezialisten auf den Stand von 55,73 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,31 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

13.01.2017 Goldman belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Aktien aus dem Mediensektor seien nach einer im Vergleich zum Markt ungewohnt schwachen Kursentwicklung attraktiv, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Branchenstudie vom Freitag. Die aktuellen Bewertungen gäben das anziehende Wachstum nicht wieder und schafften vielversprechende Möglichkeiten - vor allem bei zyklischen Werten./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

13.01.2017 Berenberg hebt Ziel für Puma SE auf 277 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE von 245 auf 277 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mutterkonzern Kering dürfte seinen Anteil an dem Sportartikelhersteller über kurz oder lang abstoßen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Studie vom Freitag. Sie sieht Puma als eigenständiges Unternehmen aber weiter positiv und geht für das Schlussquartal 2016 von einem weiter starken Umsatzwachstum aus. Zudem sollte die seit zehn Jahren sinkende Profitabilität nun den Tiefpunkt erreicht haben und sich wieder verbessern./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.01.2017 Kepler Cheuvreux senkt Takkt auf 'Hold' - Ziel bleibt 23,50 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Takkt von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 23,50 Euro belassen. Nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten sei das Kursziel mittlerweile fast erreicht, begründe Analyst Craig Abbott die Abstufung der Papiere des Versandhändlers und Büroausstatters. Die Kurstreiber seien ausreichend eingearbeitet und es gebe keine Rechtfertigung für weiter steigende Schätzungen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.01.2017 Equinet belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Hypoport nach der angekündigten Übernahme zweier Softwareunternehmen aus der Versicherungsbranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit dem Zukauf stärke der Finanzdienstleister sein Angebot für Versicherungsmakler, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag. Hypoport sollte auch weiterhin vom niedrigen Zinsniveau profitieren./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.