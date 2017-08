 Marktbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert derzeit bei 11.167 Punkten und hat damit 0,24 Prozent verloren. 42 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 58 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,24 Prozent als auch der MDax mit 0,09 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina mit 4,07 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 2,77 Millionen Euro und Heidelberger Druckmaschinen mit 2,52 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Hafenlogistikkonzerns Hamburger Hafen und Logistik mit 1,79 Prozent, des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage mit 1,48 Prozent und des IT-Leasingunternehmens Grenkeleasing mit 0,98 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Maschinenbauers Deutz mit 2,23 Prozent, des Agrarhandelskonzerns Baywa mit 1,56 Prozent und des Internethändlers Zooplus mit 1,53 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik, die beim letzten Börsenschluss mit 24,24 Euro notierte, zeigt mit 1,79 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 24,68 Euro eine positive Entwicklung. Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HHLA von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Christian Cohrs rechnet in einer Studie vom Donnerstag mt starjen Ergebnissen für das zweite Quartal. Die Bewertung der Aktien des Hafenlogistikers sei jedoch bereits sehr ambitioniert.

Freude bei den Anlegern von Capital Stage. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Solar- und Windparkspezialisten den aktuellen Stand von 6,09 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 1,48 Prozent verbessern. Die Baader Bank hat die Einstufung für Capital Stage nach dem Kauf fünf weiterer Windenergieanlagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Die Akquisition sei bereits in seinen 2017er-Prognosen für den Windparkbetreiber berücksichtigt, schrieb Analyst Tim Dawson in einer Studie vom Donnerstag.

Nur minimal geht es heute mit dem Wert der Grenkeleasing bergauf. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Finanzdienstleisters 74 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 75,61 Euro des Vortages und macht damit 0,98 Prozent gut. Zuletzt wird Grenkeleasing mit 76,35 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Deutz. Bis zur Stunde verliert der Wert des Motorenherstellers klare 14 Cent und notiert mit 2,23 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 6,29 Euro. Zuletzt wird Deutz mit 6,15 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat Deutz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Zwar sei das operative Ergebnis des Motorenherstellers im zweiten Quartal besser als erwartet ausgefallen, dafür habe aber das Ergebnis je Aktie enttäuscht, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick sei jedoch bekräftigt worden.

Enttäuschung bei den Anlegern von Baywa. Aktuell fällt die Aktie des Getreidehändlers auf den Stand von 30,95 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,56 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von Zooplus können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Versandhändlers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 160,75 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,53 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

03.08.2017 Goldman belässt Klöckner & Co auf 'Neutral' - Ziel 10,50 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Donnerstag. Die Jahresziele des Stahlhändlers erschienen erreichbar./ag/edh Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.08.2017 Jefferies belässt Rhön-Klinikum auf 'Underperform'

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rhön-Klinikum nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17,60 Euro belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung knapp verfehlt, schrieb Analyst Chris Cooper in einer Studie vom Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Klinikbetreibers sei hingegen besser als erwartet ausgefallen./edh/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.08.2017 Berenberg belässt Rhön-Klinikum auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rhön-Klinikum nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Beim Umsatz habe der Klinikbetreiber geschwächelt, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Donnerstag. Der Gewinn sei hingegen besser als erwartet ausgefallen./edh/jkr Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.08.2017 Warburg Research hebt Ziel für HHLA auf 22 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HHLA von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Christian Cohrs rechnet in einer Studie vom Donnerstag mt starjen Ergebnissen für das zweite Quartal. Die Bewertung der Aktien des Hafenlogistikers sei jedoch bereits sehr ambitioniert./ag/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.