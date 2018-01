 Marktbericht SDax: SDax kann sich gut behaupten - Grenkeleasing verbessert sich deutlich

FrankfurtDer SDax notiert aktuell bei 12.088 Punkten und hat damit 1,34 Prozent gewonnen. 72 Prozent der Aktien zeigen heute eine positive und 28 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 1,61 Prozent als auch der MDax mit 1,29 Prozent verzeichnen aktuell ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Rocket Internet mit 12,03 Millionen Euro Umsatz, AROUNDTOWN EO-,01 mit 6,10 Millionen Euro und Delivery Hero AG mit 5,72 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind heute die Aktien des Finanzdienstleisters Grenkeleasing mit 7,68 Prozent, des Industriekonzerns SGL Carbon mit 5,73 Prozent und des Spezialmaschinenbauers Wacker Neuson mit 5,28 Prozent Kursgewinn. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Blutplasma-Spezialisten Biotest mit 3,71 Prozent, des Geldautomaten-Herstellers Wincor Nixdorf mit 1,35 Prozent und des Fußballvereins Borussia Dortmund mit 1,31 Prozent Verlust.

Tops

Um 7,68 Prozent nach oben geht es bis zur Stunde mit dem Grenkeleasing-Kurs. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Finanzdienstleisters deutlich spürbare 6,25 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 81,35 Euro. Zuletzt wird Grenkeleasing mit 87,60 Euro gehandelt. Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach einem Zwischenbericht von 75 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der IT-Leasinganbieter habe ein starkes Neugeschäft im vierten Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte passte seine mittelfristigen Erwartungen an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft. Sein anhaltend neutrales Anlagevotum begründete er mit dem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie.

Die Anteilseigner von SGL Carbon-Aktien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht das Papier des Kohlenstoffspezialisten den Stand von 12,55 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 5,73 Prozent zulegen.

Die Aktie des Maschinenbauers Wacker Neuson gehört bislang mit einem Zuwachs von 5,28 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 29,56 Euro kann sich das Papier des Maschinenbauers um sehr deutliche 1,56 Euro auf 31,12 Euro verbessern.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Biotest-Kurs. Bislang verliert der Wert des Arzneimittel-Herstellers deutliche 74 Cent und verbucht mit 3,71 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 19,96 Euro. Zuletzt wird Biotest mit 19,22 Euro gehandelt.

Die Aktie des IT-Dienstleisters Wincor Nixdorf gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,35 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 74,10 Euro hat sie sich um 1,00 Euro auf 73,10 Euro verschlechtert.

Bergab um 1,31 Prozent geht es mit dem Kurs von Borussia Dortmund-Aktien. Bis zur Stunde verliert der Wert des Bundesligists, der am vorigen Börsentag mit 6,12 Euro aus dem Handel gegangen ist, 8 Cent (1,31 Prozent). Zuletzt wird Borussia Dortmund mit 6,04 Euro notiert.

Analysten-Report

03.01.2018 Warburg Research belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - 3,70 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,70 Euro belassen. Die US-Steuerreform führe beim Druckmaschinen-Hersteller zu einer Wertberichtigung von bis zu 25 Millionen Euro, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da diese einmalig und nicht zahlungswirksam sei, werde das operative Ergebnis davon nicht betroffen sein. Unter dem Strich dürfte der Jahresgewinn dennoch deutlich geringer ausfallen als zuvor antizipiert./kro/edh Datum der Analyse: 03.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.01.2018 Warburg Research hebt Ziel für Grenke auf 92 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach einem Zwischenbericht von 75 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der IT-Leasinganbieter habe ein starkes Neugeschäft im vierten Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte passte seine mittelfristigen Erwartungen an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft. Sein anhaltend neutrales Anlagevotum begründete er mit dem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie./edh/la Datum der Analyse: 03.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.01.2018 Berenberg belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Schlussjahresviertel sei das stärkste Quartal in einem erfolgreichen Jahr 2017 für den IT-Leasinganbieter gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Neugeschäft sei profitabel gewachsen und habe das Unternehmensziel übertroffen./edh/tih Datum der Analyse: 03.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.01.2018 Berenberg belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 7,50 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown Property nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Immobilienunternehmen dürfte anhalten, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der guten Kursentwicklung im vergangenen Jahr sei Aroundtown gut positioniert für einen weiteren Kursanstieg./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

