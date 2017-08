 Marktbericht SDax: SDax kann sich nicht behaupten - Heidelberger Druckmaschinen gewinnt deutlich

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 11.276 Punkten und damit 0,57 Prozent im Minus. Insgesamt sind 22 Prozent der Werte im Plus und 78 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 1,01 Prozent als auch der MDax mit 1,16 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Heidelberger Druckmaschinen mit 26,09 Millionen Euro Umsatz, Grammer mit 12,91 Millionen Euro und SGL Carbon mit 9,82 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druckmaschinen mit 7,49 Prozent, des Nutzfahrzeug-Zulieferers SAF Holland mit 3,66 Prozent und des Spezialmaschinenbauers Wacker Neuson mit 3,42 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Autozulieferers Grammer mit 4,37 Prozent, BET-AT-HOME mit 3,92 Prozent und des Finanzdienstleisters Hypoport mit 3,69 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Heidelberger Druckmaschinen. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index sehr klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Spezialmaschinen-Produzenten den aktuellen Stand von 3,01 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um 7,49 Prozent verbessern. Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Der Umsatz sei zwar schlechter als erwartet ausgefallen, dafür sei das Ergebnis etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. Heidelberger Druck biete zudem hervorragende Perspektiven bei der mittelfristigen Gewinnentwicklung.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von SAF Holland. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des LKW-Zulieferers 55 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 15,01 Euro und macht damit deutliche 3,66 Prozent gut. Zuletzt wurde SAF Holland mit 15,56 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Der Umsatz sei klar höher als von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer Studie vom Donnerstag. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Lkw-Zulieferers habe hingegen die Prognosen verfehlt.

Der Anteilschein des Maschinenbauers Wacker Neuson gehört heute mit einem Anstieg von 3,42 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 23,25 Euro kann sich das Papier des Maschinenherstellers um klare 79 Cent auf 24,05 Euro verbessern. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursverluste der Aktie nach den Zahlen seien dem Margenausblick geschuldet, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Donnerstag. Denn dieser laufe auf eine operative Marge (Ebit) im zweiten Halbjahr von maximal 8 Prozent hinaus - nach 8,8 Prozent im ersten Halbjahr, bereinigt um einmalige Effekte.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Grammer. Aktuell fällt die Aktie des Autozulieferers auf den Stand von 43,01 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 4,37 Prozent verschlechtert. Die Baader Bank hat die Einstufung für Grammer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. So wie es aussehe, habe sich das Verhältnis zu den Autoherstellern, das wegen der Querelen um den Investor Hastor in Mitleidenschaft gezogen ist, zuletzt etwas normalisiert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. Gemessen an seinen Gewinnerwartungen sei das Unternehmen moderat bewertet. Die Unsicherheit über die Zukunft der Beteiligung der Hastor-Familie berge aber ein Rückschlagpotenzial.

Die Anteilseigner von BET-AT-HOME können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 98,34 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 3,92 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 3,69 Prozent geht es mit dem Kurs von Hypoport. Aktuell verliert der Wert des Finanzdienstleisters, der am vorigen Börsentag mit 124,65 Euro aus dem Handel gegangen ist, 4,60 Euro (3,69 Prozent). Zuletzt wird Hypoport mit 120,05 Euro notiert.

Analysten-Report

10.08.2017 Goldman belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Scout24 nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Onlineplattform-Betreiber habe stark abgeschnitten und der Ausblick erscheine konservativ, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Studie vom Donnerstag.

10.08.2017 HSBC hebt Ziel für Koenig & Bauer auf 66 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Koenig & Bauer nach Zahlen von 57 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der negativen Geschäftstrends im ersten Halbjahr brauche der Druckmaschinenhersteller eine starke zweite Jahreshälfte, um die bestätigten Ziele zu erreichen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel begründete er mit seinen angehobenen Erwartungen für den Gewinn je Aktie (EPS).

10.08.2017 Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 3,20 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Der Umsatz sei zwar schlechter als erwartet ausgefallen, dafür sei das Ergebnis etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. Heidelberger Druck biete zudem hervorragende Perspektiven bei der mittelfristigen Gewinnentwicklung.

10.08.2017 Baader Bank belässt SGL Group auf 'Buy' - Ziel 12 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Kohlefaserspezialist habe im zweiten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Donnerstag.

