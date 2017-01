 Marktbericht SDax: SDax kommt nicht voran - Deutz legt dramatisch zu

FrankfurtDer SDax notiert derzeit bei 9.719 Punkten und hat damit 0,14 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 56 Prozent der Werte im Plus und 44 Prozent der Aktien im Minus. Auf der anderen Seite verlieren sowohl der TecDax mit 0,09 Prozent und der MDax mit 0,04 Prozent. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Rhön-Klinikum mit 7,71 Millionen Euro Umsatz, Grammer mit 6,77 Millionen Euro und Hapag-Lloyd mit 3,14 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Maschinenbauers Deutz mit 4,48 Prozent, des Schienenlogistikers VTG mit 3,76 Prozent und des Arzneimittel-Herstellers Biotest mit 3,74 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Hypoport mit 2,53 Prozent, des Versandhändlers Takkt mit 2,34 Prozent und des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus mit 1,58 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Maschinenbauers Deutz, die beim letzten Börsenschluss mit 5,52 Euro notierte, zeigt mit 4,48 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 5,77 Euro eine positive Entwicklung.

Um 3,76 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von VTG. Aktuell gewinnt der Wert des Schienenlogistikers klare 1,14 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 30,31 Euro. Zuletzt wird VTG mit 31,44 Euro gehandelt.

Die Aktionäre von Biotest können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Arzneimittel-Herstellers den aktuellen Stand von 15,14 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,74 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,53 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 89,50 Euro hat sie sich um 2,26 Euro auf 87,24 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Takkt. Bis zur Stunde verliert der Wert des Versandhändlers klare 51 Cent und notiert mit 2,34 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 21,60 Euro. Zuletzt wird Takkt mit 21,09 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Tele Columbus. Aktuell fällt die Aktie des Kabelnetzbetreibers auf den Stand von 7,90 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,58 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

20.01.2017 HSBC senkt Hapag-Lloyd auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 19 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 16,50 auf 19,00 Euro angehoben. Analyst Parash Jain begründete sein negatives Anlagevotum mit dem Hinweis, dass die Aktie seit November um rasante 60 Prozent gestiegen sei. Das Ergebnis zum vierten Quartal dürfte jedoch weit besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb er in einer Studie vom Freitag. In Erwartung weiter steigender Frachtraten erhöhte der Experte seine Gewinnprognosen für die Container-Reederei der Jahre 2017 und 2018./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.01.2017 Commerzbank belässt Hornbach Holding auf 'Buy' - Ziel 77,90 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 77,90 Euro belassen. Das operative Geschäft der Baumarkt-Dachgesellschaft sei robust, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Freitag./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.01.2017 Baader Bank senkt Ziel für Rhön-Klinikum auf 24 Euro - 'Hold'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 28,50 auf 24,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die von dem Klinikkonzern für 2017 in Aussicht gestellten, deutlichen strukturellen Ergebnisbelastungen hätten den Markt auf den falschen Fuß erwischt, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Freitag. Die Gewinnwarnung zeige, dass das politische Umfeld, in dem sich das Unternehmen bewege, einen großen Einfluss auf die Geschäfte haben kann. Weiz reduzierte seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr deutlich und liege damit klar unter den aktuellen Markterwartungen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.01.2017 Oddo Seydler hebt Capital Stage auf 'Buy' und Ziel auf 7,15 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat Capital Stage von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,90 auf 7,15 Euro angehoben. Durch die Übernahme von Chorus Clean Energy ergäben sich für den Solar- und Windparkbetreiber erhebliche strategische Vorteile, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Freitag. So könne Capital Stage sein Produktportfolio breiter aufstellen und besser neue Märkte adressieren. Wulf erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebit) für 2017 und 2018./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

