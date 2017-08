 Marktbericht SDax: SDax kommt nicht voran - SGL Carbon legt dramatisch zu

FrankfurtDer SDax notiert derzeit mit 11.323 Punkten im Vergleich zum Vortagesschlusskurs unverändert. Insgesamt sind 40 Prozent der Werte im Plus und 60 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,01 Prozent als auch der MDax mit 0,16 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Hypoport mit 4,93 Millionen Euro Umsatz, SGL Carbon mit 4,90 Millionen Euro und Elringklinger mit 4,23 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Stahlindustrie-Lieferanten SGL Carbon mit 6,55 Prozent, des Finanzdienstleisters Hypoport mit 5,11 Prozent und des Maschinenbauers Deutz mit 3,04 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Automobilzulieferers Elringklinger mit 2,87 Prozent, des Saatgutunternehmens KWS Saat mit 1,03 Prozent und des Agrarhandelskonzerns Baywa mit 0,90 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Industriekonzerns SGL Carbon, die beim letzten Börsenschluss mit 11,00 Euro notierte, zeigt mit 6,55 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 11,72 Euro eine positive Entwicklung.

Um 5,11 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Hypoport. Aktuell gewinnt der Wert des Finanzdienstleisters beträchtliche 6,25 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 122,25 Euro. Zuletzt wird Hypoport mit 128,50 Euro gehandelt.

Die Anleger von Deutz können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Motorenherstellers den aktuellen Stand von 6,41 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,04 Prozent zulegen. Die britische Investmentbank HSBC hat Deutz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,80 auf 7,70 Euro angehoben. Das Erholungspotenzial des Motorenbauers werde verkannt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Montag. Das erste Halbjahr habe im Bereich Compact Engines bei Profitabilität und Volumina Besserung gezeigt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Elringklinger. Aktuell fällt die Aktie des Autozulieferers auf den Stand von 14,73 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,87 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von KWS Saat können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Saatgutunternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 346,15 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,03 Prozent verschlechtert.

Minimal nach unten geht es ebenso mit dem Kurs der Baywa. Derzeit verliert der Wert des Getreidehändlers, der beim letzten Börsenschluss mit 30,99 Euro notierte, 28 Cent (0,9 Prozent). Zuletzt wird Baywa mit 30,71 Euro gehandelt.

Analysten-Report

07.08.2017 HSBC hebt Deutz auf 'Buy' - Ziel 7,70 Euro

04.08.2017 Credit Suisse hebt Rhön-Ziel auf 24,40 Euro - 'Underperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 22,00 auf 24,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Klinikbetreibers resultiere aus einer Überarbeitung seines Bewertungsansatzes für den europäischen Gesundheitssektor, schrieb Analyst Hans Bostrom in einer Branchenstudie vom Freitag. Für Rhön habe sich daraus eine Reduzierung seiner Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018 um 40 beziehungsweise 36 Prozent ergeben./edh/das Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.08.2017 Warburg Research startet Wacker Neuson mit 'Buy' - Ziel 27 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson mit "Buy" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Baumaschinenherstellers seien zu niedrig bewertet, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen profitiere von einer guten Stellung bei den Kunden sowie einem positiven Branchenumfeld in der Bau- und der Landwirtschaft. Zudem sollte die geografische Expansion das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren antreiben. Auch der freie Mittelzufluss (FCF) sollte sich verbessern./mis/gl Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.08.2017 Equinet hebt MLP auf 'Buy' und Ziel auf 7,50 Euro

Die Investmentbank Equinet hat MLP von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,00 auf 7,50 Euro angehoben. Nach einer jahreslangen Durststrecke sei der Finanzdienstleister wieder auf Wachstumskurs, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag. Deshalb sei es Zeit, die im Branchenvergleich ungerechtfertigt niedrig bewertete Aktie aufzuwerten./edh/zb Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

