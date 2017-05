 Marktbericht SDax: SDax kommt nicht voran - WCM im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert derzeit mit 10.920 Punkten im Vergleich zum Vortag unverändert. 48 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 52 Prozent eine negative Entwicklung. Ebenso gewinnt der TecDax mit 0,25 Prozent, während der MDax 0,30 Prozent verliert. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Bertrandt mit 6,17 Millionen Euro Umsatz, TLG Immobilien mit 4,28 Millionen Euro und SGL Carbon mit 2,20 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Nutzfahrzeug-Zulieferers SAF Holland mit 3,03 Prozent, des Stahlindustrie-Lieferanten SGL Carbon mit 2,47 Prozent und des Schifffahrtskonzern Hapag-Lloyd mit 2,16 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien WCM mit 8,11 Prozent, des Immobilienunternehmens Hamborner Reit mit 4,60 Prozent und des Maschinenbauers Wacker Neuson mit 4,09 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von SAF Holland. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Nutzfahrzeug-Zulieferers den aktuellen Stand von 16,65 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 3,03 Prozent verbessern.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von SGL Carbon. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Kohlenstoffspezialisten 24 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 9,89 Euro und macht damit deutliche 2,47 Prozent gut. Zuletzt wurde SGL Carbon mit 10,14 Euro gehandelt.

Die Aktie Hapag-Lloyd gehört heute mit einer positiven Entwicklung von 2,16 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 27,14 Euro kann sich das Papier um klare 59 Cent auf 27,73 Euro verbessern.

Flops

Abwärts um 8,11 Prozent geht es mit dem Kurs von WCM. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 3,50 Euro aus dem Handel gegangen ist, 28 Cent (8,11 Prozent). Zuletzt wird WCM mit 3,22 Euro notiert.

Die Aktie des Immobilienkonzerns Hamborner Reit gehört mit einem Minus von 4,6 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 9,81 Euro hat sie sich um 45 Cent auf 9,36 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Wacker Neuson. Bis zur Stunde verliert der Wert des Maschinenbauers deutliche 93 Cent und notiert mit 4,09 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 22,73 Euro. Zuletzt wird Wacker Neuson mit 21,80 Euro gehandelt.

Analysten-Report

11.05.2017 HSBC hebt Ziel für Puma SE auf 360 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen zum ersten Quartal und einer Prognoseanhebung von 310 auf 360 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller habe beim operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Analystin Anne-Laure Bismuth in einer Studie vom Donnerstag. Bismuth erhöhte ihre Prognosen für 2017 bis 2019. Allerdings seine die Aktien schon ausreichend bewertet./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Rhön-Klinikum auf 26 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 24,50 auf 26,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aktienkurs des Klinikbetreibers orientiere sich kaum an dessen fundamentaler Lage, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Donnerstag. Während sich der Konzern mitten in einer Phase der Neuausrichtung befinde, werde der Kurs beeinflusst durch strategische Aktionärsüberlegungen./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Equinet belässt Biotest auf 'Neutral' - Ziel 19 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Biotest nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die zuvor schon angekündigten Probleme bei Albumin hätten bei dem Biotech-Unternehmen zu einem extrem schwachen Auftaktquartal geführt, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Mittwoch. Der gesenkte Ausblick entspreche dem zuvor bereits kommunizierten Rahmen./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Commerzbank hebt Ziel für ElringKlinger auf 19,25 Euro - 'Hold'

Die Commerzbank hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen von 16,80 auf 19,25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Sascha Gommel begründete das neue Kursziel mit der gestiegenen Bewertung der Konkurrenz. Das Abschneiden des Autozulieferers im ersten Quartal rechtfertige die hohe Bewertung des SDax-Unternehmens aber nicht, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.