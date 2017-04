 Marktbericht SDax: SDax positiv gestimmt - Heidelberger Druckmaschinen mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 10.583 Punkten und damit 0,65 Prozent im Plus. 66 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 34 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,22 Prozent als auch der MDax mit 0,02 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Heidelberger Druckmaschinen mit 11,41 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 5,57 Millionen Euro und mit 4,38 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druckmaschinen mit 5,57 Prozent, des Immobilienunternehmens Patrizia Immobilien mit 4,93 Prozent und des Finanzdienstleisters Hypoport mit 4,76 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Gasdruckfederspezialisten Stabilus mit 4,14 Prozent, des Bekleidungsherstellers Gerry Weber mit 1,98 Prozent und des Fußballvereins Borussia Dortmund mit 1,10 Prozent Verlust.

Tops

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Heidelberger Druckmaschinen. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Spezialmaschinen-Herstellers 13 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 2,41 Euro und macht damit hervorragende 5,57 Prozent gut. Zuletzt wurde Heidelberger Druckmaschinen mit 2,54 Euro gehandelt.

Der Wert des Vermieters Patrizia Immobilien gehört heute mit einer Steigerung von 4,93 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 17,36 Euro kann sich das Papier des Immobilienkonzerns um klare 85 Cent auf 18,22 Euro verbessern.

Die Anleger von Hypoport können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Finanzdienstleisters den aktuellen Stand von 96,49 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 4,76 Prozent zulegen. Die Investmentbank Equinet hat Hypoport vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler rechnet laut einer Studie vom Dienstag mit einem guten ersten Quartal des Finanzdienstleisters.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Stabilus. Aktuell fällt die Aktie des Gasdruckfederspezialisten auf den Stand von 62,97 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 4,14 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von Gerry Weber können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Modekonzerns klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 13,88 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,98 Prozent verschlechtert.

Nach unten um 1,10 Prozent geht es mit dem Kurs von Borussia Dortmund. Aktuell verliert der Wert des Bundesligists, der am vorigen Börsentag mit 5,65 Euro aus dem Handel gegangen ist, 6 Cent (1,1 Prozent). Zuletzt wird Borussia Dortmund mit 5,59 Euro notiert.

Analysten-Report

25.04.2017 Citigroup belässt Klöckner & Co auf 'Neutral' - Ziel 12 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst Nitesh Agarwal erwartet vom Stahlhändler für das erste Quartal ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 70 Millionen Euro. Damit läge man leicht über dem Marktkonsens, schrieb er in einer Studie vom Dienstag./ag/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.04.2017 Equinet belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Die Investmentbank Equinet hat Hypoport vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler rechnet laut einer Studie vom Dienstag mit einem guten ersten Quartal des Finanzdienstleisters./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.04.2017 Baader Bank belässt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 305 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Puma SE nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe einen sehr starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Dienstag. Dies unterstreiche, dass Puma auf dem Wachstumspfad zurückgekehrt sei. Angesichts des deutlichen Bewertungsaufschlages der Aktien zur Branche bleibe es aber bei dem "Hold"-Votum für die Papiere./la/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.04.2017 Deutsche Bank belässt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

Die Deutsche Bank hat ElringKlinger vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Autozulieferer sollte zwar in der Erstausrüstungssparte weitere Fortschritte in puncto Profitabilität erzielt haben, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer Studie vom Dienstag. Allerdings dürfte insgesamt das Hitzeschild-Geschäft weiterhin die Resultate belasten./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.