 Marktbericht SDax: SDax trübt sich ein - Hornbach Holding mit deutlichen Kursverlusten

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 11.088 Punkten und hat damit 1,6 Prozent nachgegeben. Insgesamt sind 8 Prozent der Werte im Plus und 92 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 1,44 Prozent als auch der MDax mit 1,07 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Heidelberger Druckmaschinen mit 8,03 Millionen Euro Umsatz, BET-AT-HOME mit 5,03 Millionen Euro und mit 4,19 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Arzneimittel-Herstellers Biotest mit 0,45 Prozent, des Gasdruckfederspezialisten Stabilus mit 0,16 Prozent und Hapag-Lloyd mit 0,04 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien Hornbach Holding mit 3,92 Prozent, des Maschinenherstellers Wacker Neuson mit 3,89 Prozent und mit 3,70 Prozent Verlust.

Tops

Nur unbedeutend geht es heute mit dem Wert der Biotest bergauf. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Pharmaunternehmens 10 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 22,44 Euro des Vortages und macht damit 0,45 Prozent gut. Zuletzt wird Biotest mit 22,54 Euro gehandelt.

Die Aktie des Gasdruckfederspezialisten Stabilus gehört mit einer Steigerung von 0,16 Prozent ebenso zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 67,66 Euro kann sie sich unmerklich um 11 Cent auf 67,77 Euro verbessern. Die Commerzbank hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Umsatz und Ergebnis (bereinigtes Ebit) seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer Studie vom Freitag. Der vom Autozulieferer angehobene Ausblick auf 2017 könnte die Aktie kurzfristig stützen, sei in ihren Prognosen aber bereits berücksichtigt.

Weder nach unten noch nach oben geht es für der Anteilschein der Hapag-Lloyd. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 33,90 Euro bewegt sich der Wert logistics group nicht.

Flops

Abwärts um 3,92 Prozent geht es mit dem Kurs von Hornbach Holding. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 80,18 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,14 Euro (3,92 Prozent). Zuletzt wird Hornbach Holding mit 77,04 Euro notiert. Die DZ Bank hat Hornbach Holding aus Bewertungsgründen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Aktie der Baumarkt-Holding sei in den vergangenen zwölf Monaten deutlich stärker gestiegen als der SDax und habe seinen weiterhin gültigen fairen Wert von 84 Euro fast erreicht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Freitag. Die guten Geschäftsperspektiven erschienen schon eingepreist, und er sehe derzeit keinen Spielraum für eine Anhebung seiner Gewinnschätzungen.

Die Aktie des Spezialmaschinenbauers Wacker Neuson gehört mit einem Minus von 3,89 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 23,94 Euro hat sie sich um 93 Cent auf 23,01 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von . Bis zur Stunde verliert der Wert deutliche 64 Cent und notiert mit 3,7 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 17,31 Euro. Zuletzt wird mit 16,67 Euro gehandelt.

Analysten-Report

11.08.2017 S&P Global hebt Ziel für Heidelberger Druck auf 3,5 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Heidelberger Druck nach Zahlen von 3,10 auf 3,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sei sehr gut ausgefallen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Damit sei Heidelberger Druck auf gutem Wege, seine Erwartungen eines starken Gewinnwachstums in den kommenden fünf Jahren zu erreichen./zb/das Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.08.2017 S&P Global hebt SGL Group auf 'Hold' - Ziel 11,50 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat SGL Group nach Zahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 8,80 auf 11,50 Euro angehoben. Der Kohlefaserspezialist habe im zweiten Quartal operativ überzeugt, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Zudem sei der Verkauf der Sparte Graphitelektroden für die Stahlerzeugung (Performance Products) positiv zu bewerten./zb/ajx Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.08.2017 Commerzbank belässt Stabilus auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Umsatz und Ergebnis (bereinigtes Ebit) seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer Studie vom Freitag. Der vom Autozulieferer angehobene Ausblick auf 2017 könnte die Aktie kurzfristig stützen, sei in ihren Prognosen aber bereits berücksichtigt./edh/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.08.2017 DZ Bank senkt Hornbach Holding auf 'Halten' - Fairer Wert 84 Euro

Die DZ Bank hat Hornbach Holding aus Bewertungsgründen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Aktie der Baumarkt-Holding sei in den vergangenen zwölf Monaten deutlich stärker gestiegen als der SDax und habe seinen weiterhin gültigen fairen Wert von 84 Euro fast erreicht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Freitag. Die guten Geschäftsperspektiven erschienen schon eingepreist, und er sehe derzeit keinen Spielraum für eine Anhebung seiner Gewinnschätzungen./gl/ck Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.