 Marktbericht SDax: SDax trübte sich ein - Hapag-Lloyd gewann deutlich

FrankfurtDer SDax lag bei Handelsende bei 11.860 Punkten und damit 0,27 Prozent im Minus. 38 Prozent der Aktien zeigten bei Börsenschluss eine positive und 62 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,64 Prozent als auch der MDax mit 0,29 Prozent notierten bei Handelsschluss ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute AROUNDTOWN EO-,01 mit 6,43 Millionen Euro Umsatz, Bilfinger mit 4,85 Millionen Euro und Delivery Hero AG mit 4,29 Millionen Euro.

Am meisten gewannen bei Handelsende die Anteilscheine des Logistikkonzerns Hapag-Lloyd mit 4,99 Prozent, des Arzneimittel-Herstellers Biotest mit 1,30 Prozent und Adler mit 1,14 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien BET-AT-HOME mit 3,28 Prozent, des Industriekonzerns SGL Carbon mit 2,65 Prozent und des Autovermieters Sixt mit 2,23 Prozent Rückgang.

Tops

Der Wert Hapag-Lloyd gehörte am Ende des Handelstages mit einem Zuwachs von 4,99 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 31,94 Euro konnte sich das Papier logistics group um deutliche 1,60 Euro auf 33,54 Euro verbessern.

Die Aktionäre von Biotest-Aktien konnten sich freuen. Beim Handelsende erreichte das Papier des Blutplasma-Spezialisten den Stand von 20,24 Euro und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,3 Prozent zulegen.

Um 1,14 Prozent nach oben ging es bis zum Ende des Parketthandels mit dem Adler-Kurs. Bei Ende des Parketthandels gewann der Wert klare 15 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 12,74 Euro. Zuletzt wurde Adler mit 12,89 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktionäre des BET-AT-HOME-Anteilscheines konnten sich nicht freuen. Bis zum Handelsende gab der Anteilschein klar nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 100,40 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 3,28 Prozent verschlechtert.

Nach unten ging es heute mit dem SGL Carbon-Kurs. Bis zum Handelsschluss verlor der Wert des Industriekonzerns deutliche 31 Cent und realisierte mit 2,65 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 11,70 Euro. Zuletzt wurde SGL Carbon mit 11,39 Euro gehandelt.

Die Aktie des Autovermieters Sixt gehörte mit einem Minus von 2,23 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 76,26 Euro hatte sie sich um 1,70 Euro auf 74,56 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

27.12.2017 Berenberg belässt Adler Real Estate auf 'Buy' - Ziel 16,20 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adler Real Estate nach einer Personalie auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,20 Euro belassen. Der Vorstandsvorsitzende Arndt Krienen sei überraschend beurlaubt worden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Spezifische Gründe dafür habe das Immobilienunternehmen nicht genannt. Dabei habe Adler Real Estate seine finanzielle Situation in den letzten Wochen ein wenig verbessert. 2018 könnte das Unternehmen nun aber frisch starten. Angesichts der im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlichen Kursentwicklung böten die Aktien etwas Aufwärtspotenzial./la/mis Datum der Analyse: 27.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2017 Warburg Research belässt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel 15 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für ElringKlinger nach einem angekündigten Anteilsverkauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Dass der Autozulieferer mit dem Verkauf seiner Schweizer Tochter Hug aus der Abgas-Nachbehandlung aussteige und sich auf Zukunftstechnologien konzentriere, sei positiv, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2017 Oddo BHF belässt Hornbach Holding auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als von ihm erwartet ausgefallen und habe die Konsensschätzung sogar deutlich übertroffen, schrieb Analyst Alexander Rummler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit erscheine der Ausblick der Holding des Baumarktkonzerns Hornbach auf das Geschäftsjahr 2017/18 nun etwas vorsichtig./edh/la Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.12.2017 Warburg Research belässt Hornbach Holding auf 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Baumarktkonzerns sei besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Neunmonatssicht sei das operative Ergebnis (Ebit) signifikant gestiegen./ajx/edh Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

