 Marktbericht SDax: SDax-Werte laufen schlechter - Kloeckner im Sturzflug

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 9.782 Punkten und hat damit 1,01 Prozent nachgegeben. Insgesamt sind 24 Prozent der Werte im Plus und 76 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,73 Prozent als auch der MDax mit 1,33 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Zeal Network mit 6,86 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 6,57 Millionen Euro und mit 6,06 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Lottospiel-Abwicklers Zeal Network mit 1,65 Prozent, des Bahntechnik-Unternehmens Vossloh mit 1,42 Prozent und des Sportartikelherstellers Puma mit 1,22 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Stahlhändlers Kloeckner mit 5,32 Prozent, des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus mit 4,36 Prozent und des Automobilzulieferers Elringklinger mit 3,87 Prozent Rückgang.

Tops

Um 1,65 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Zeal Network. Aktuell gewinnt der Wert der Tippspiel-Plattform klare 48 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 29,00 Euro. Zuletzt wird Zeal Network mit 29,48 Euro gehandelt.

Die Aktie des Schienen- und Weichenherstellers Vossloh, die beim letzten Börsenschluss mit 59,16 Euro notierte, zeigt mit 1,42 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 60,00 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von Puma. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Sportartikelherstellers den aktuellen Stand von 286,75 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um 1,22 Prozent verbessern.

Flops

Abwärts um 5,32 Prozent geht es mit dem Kurs von Kloeckner. Aktuell verliert der Wert des Stahlhändlers, der am vorigen Börsentag mit 12,89 Euro aus dem Handel gegangen ist, 69 Cent (5,32 Prozent). Zuletzt wird Kloeckner mit 12,20 Euro notiert. Die Baader Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach dem Verkauf des Spanien-Geschäfts auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Diese Maßnahme sei positiv und passe zur Strategie des Stahlhändlers, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Montag. Der Markt setze derzeit aber zu stark auf die im gegenwärtigen Umfeld sich dynamisch entwickelnden Aktien, weshalb er bei seinem Verkaufsvotum bleibe.

Die Aktie des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus gehört mit einem Minus von 4,36 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 8,31 Euro hat sie sich um 36 Cent auf 7,95 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Elringklinger. Bis zur Stunde verliert der Wert des Antriebs- und Abgasspezialisten klare 68 Cent und notiert mit 3,87 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 17,43 Euro. Zuletzt wird Elringklinger mit 16,76 Euro gehandelt.

Analysten-Report

30.01.2017 Oddo Seydler belässt Heidelberger Druck auf 'Buy'

Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Heidelberger Druck vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers sei vermutlich kein Wegweiser für das gesamte Geschäftsjahr, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer Studie vom Montag. Wichtiger dürften die Resultate für das Schlussquartal mit den dann erwarteten Aussagen zur Strategie werden./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.01.2017 Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 3,20 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Er rechne mit gemischt ausfallenden Nachrichten vom Druckmaschinenhersteller, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Montag. Das dritte Geschäftsquartal dürfte solide verlaufen sein, wenn auch nicht herausragend./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.01.2017 Baader Bank belässt Klöckner & Co auf 'Sell' - Ziel 10 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach dem Verkauf des Spanien-Geschäfts auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Diese Maßnahme sei positiv und passe zur Strategie des Stahlhändlers, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Montag. Der Markt setze derzeit aber zu stark auf die im gegenwärtigen Umfeld sich dynamisch entwickelnden Aktien, weshalb er bei seinem Verkaufsvotum bleibe./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.01.2017 Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Finanzdienstleister gewinne weiter Marktanteile, schrieb Analystin Marie-Thérèse Grübner in einer Studie vom Montag./ag/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

