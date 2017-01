 Marktbericht TecDax: Eintrübung für den TecDax - im Höhenflug

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 1.842 Punkten und hat damit 0,27 Prozent verloren. 40 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 60 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der MDax mit 0,06 Prozent als auch der SDax mit 0,44 Prozent. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Dialog mit 11,44 Millionen Euro Umsatz, Nordex mit 10,86 Millionen Euro und United mit 8,74 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner mit 7,01 Prozent, Siltronic mit 5,60 Prozent und des Social-Network-Betreibers Xing mit 2,23 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien des Windanlagen-Produzenten Nordex mit 1,78 Prozent, IT-Unternehmens GFT mit 1,71 Prozent und des TK-Anbieters Telefónica mit 1,63 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von . Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index deutlich spürbar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den aktuellen Stand von 14,81 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 7,01 Prozent verbessern.

Die Aktie Siltronic, die beim letzten Börsenschluss mit 44,89 Euro notierte, zeigt mit 5,60 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 47,40 Euro eine positive Entwicklung.

Um 2,23 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Xing. Aktuell gewinnt der Wert des Soziales Netzwerks klare 3,90 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 175,00 Euro. Zuletzt wird Xing mit 178,90 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie des Windrad-Produzenten Nordex gehört mit einem Minus von 1,78 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 21,11 Euro hat sie sich um 38 Cent auf 20,74 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von GFT. Bis zur Stunde verliert der Wert des IT-Dienstleisters klare 37 Cent und notiert mit 1,71 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 21,40 Euro. Zuletzt wird GFT mit 21,04 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Telefónica. Aktuell fällt die Aktie des TK-Anbieters auf den Stand von 4,10 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,63 Prozent verschlechtert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 3,90 auf 4,00 Euro angehoben. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Telefonica Deutschland erscheine indes mangels eines eigenen Festnetzes mit Blick auf das Mobilfunkgeschäft verwundbar. Zudem habe sich die Aktie zuletzt überdurchschnittlich entwickelt.

Analysten-Report

10.01.2017 Goldman senkt Ziel für Drillisch auf 44,20 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Drillisch von 46,00 auf 44,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Mobilfunkdiscounter United Internet und Drillisch böten die gleiche Netzwerkqualität wie Telefonica Deutschland und seien deutlich attraktiver bewertet./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.01.2017 Goldman senkt Ziel für United Internet auf 45 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Mobilfunkdiscounter United Internet und Drillisch böten die gleiche Netzwerkqualität wie Telefonica Deutschland und seien deutlich attraktiver bewertet./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.01.2017 Goldman senkt Telefonica Deutschland auf 'Sell' - Hebt Ziel an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 3,90 auf 4,00 Euro angehoben. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Telefonica Deutschland erscheine indes mangels eines eigenen Festnetzes mit Blick auf das Mobilfunkgeschäft verwundbar. Zudem habe sich die Aktie zuletzt überdurchschnittlich entwickelt./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.01.2017 HSBC hebt Ziel für Drägerwerk auf 75 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Drägerwerk von 60 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinntrends beim Medizin- und Sicherheitstechnikanbieter verbesserten sich, schrieb Analyst Jan Keppeler in einer Studie vom Montag. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen an. Allerdings sei das Umsatzwachstum immer noch verhalten und der Wettbewerb könnte zunehmen./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

