 Marktbericht TecDax: Eintrübung für den TecDax

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert bis zur Stunde bei 2.510 Punkten und hat damit 0,36 Prozent verloren. Insgesamt sind 17 Prozent der Werte im Plus und 83 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,82 Prozent als auch der SDax mit 0,93 Prozent verbuchen aktuell ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Dialog mit 6,99 Millionen Euro Umsatz, MorphoSys mit 6,61 Millionen Euro und Wirecard mit 6,33 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind heute die Aktien des Biotechnologieunternehmens MorphoSys mit 2,66 Prozent, des Solartechnikunternehmens SMA Solar mit 1,63 Prozent und des Windrad-Produzenten Nordex mit 1,07 Prozent Anstieg. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Gesundheitssoftware-Herstellers CompuGroup mit 1,71 Prozent, des Biotechnologie-Unternehmen MEDIGENE mit 1,41 Prozent und des Biotechunternehmens Evotec mit 1,38 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern des MorphoSys-Anteilscheines. Aktuell kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Biotech-Unternehmens den Stand von 74,41 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 2,66 Prozent verbessern.

Die Aktie des Solarspezialisten SMA Solar, die beim letzten Börsenschluss mit 37,49 Euro notierte, zeigt mit 1,63 Prozent Plus und einem Kurswert von 38,10 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,07 Prozent bergauf geht es aktuell mit dem Nordex-Kurs. Aktuell gewinnt der Wert des Windrad-Produzenten deutliche 10 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 9,36 Euro. Zuletzt wird Nordex mit 9,46 Euro gehandelt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des CompuGroup-Wertpapieres. Derzeit fällt die Aktie des Gesundheitssoftware-Herstellers auf den Stand von 49,15 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,71 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner des MEDIGENE-Anteilscheines können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Biotechnologie-Unternehmen deutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 12,98 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,41 Prozent verschlechtert.

Abwärts geht es heute mit dem Evotec-Kurs. Derzeit verliert der Wert des Biotechkonzerns klare 30 Cent und notiert mit 1,38 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 21,80 Euro. Zuletzt wird Evotec mit 21,50 Euro gehandelt.

Analysten-Report

19.10.2017 Equinet hebt Aixtron auf 'Accumulate' und Ziel auf 11,60 Euro

Die Investmentbank Equinet hat Aixtron von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 11,60 Euro angehoben. Nach einer Reihe positiver Nachrichten von dem auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauer habe er sein Bewertungsmodell angepasst, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Donnerstag. Allein die Berücksichtigung des OLED-Geschäfts entspreche einem zusätzlichen Kurspotenzial von 7 Euro je Aktie. Zudem erhöhte der Experte seine Gewinn- und Umsatzprognosen um 20 Prozent./edh/zb Datum der Analyse: 19.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.10.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Wirecard auf 70 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Wirecard von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt für Zahlungsdienstleister in der EU sei zuletzt von hohen Aktivitäten bei Übernahmen und Fusionen geprägt gewesen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer Branchenstudie vom Mittwoch. So seien Worldline, Ingenico und Wirecard jüngst erneut als Käufer aufgetreten. Bei Wirecard habe sich die Qualität der übernommenen Unternehmen verbessert./bek/ajx Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.10.2017 HSBC hebt Ziel für Compugroup Medical auf 61 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Compugroup nach einer Investorenkonferenz von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Compugroup sei immer noch der einzige Wert, mit dem Anleger von der Einführung digitaler Vernetzung im deutschen Gesundheitswesen profitieren könnten, schrieb Analyst Richard Latz in einer Studie vom Mittwoch. Die leichte Anpassung des Kursziels begründete er mit einem geänderten Bewertungsansatz./tih7ajx Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.10.2017 Barclays belässt United Internet auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Internetdienstleister habe über die vergangenen Jahre ein beeindruckendes Festnetz- und Mobilfunkgeschäft aufgebaut, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer Studie vom Mittwoch. Das Geschäft mit den Internetzugängen dürfte sich dynamisch fortsetzen./edh/ag Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.