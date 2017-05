 Marktbericht TecDax: Gute Laune bei TecDax-Anlegern - United mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 2.197 Punkten und hat damit 2,33 Prozent zugelegt. 67 Prozent der Aktien zeigen gegenwärtig eine positive und 33 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,09 Prozent als auch der SDax mit 0,17 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Drillisch mit 97,22 Millionen Euro Umsatz, United mit 86,43 Millionen Euro und Telefónica mit 24,23 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Internetproviders United mit 12,07 Prozent, des Mobilfunkanbieters Drillisch mit 8,81 Prozent und des Telekommunikationsanbieters Telefónica mit 7,32 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des IT-Dienstleisters Cancom mit 2,00 Prozent, des Technologieunternehmens Jenoptik mit 1,70 Prozent und des Halbleiterspezialisten Aixtron mit 1,52 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktionäre von United können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Internetunternehmens den aktuellen Stand von 47,90 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 12,07 Prozent zulegen.

Die Aktie des TK-Anbieters Drillisch gehört heute mit einer Steigerung von 8,81 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 48,54 Euro kann sich das Papier des Telekommunikationsanbieters um beträchtliche 4,28 Euro auf 52,81 Euro verbessern. Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktie des Mobilfunkers Drillisch nach der Übernahmeofferte von United Internet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Er werte die Transaktion klar positiv, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Ersteinschätzung am Freitag.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Telefónica. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Mobilfunkunternehmens 30 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,09 Euro und macht damit deutlich spürbare 7,32 Prozent gut. Zuletzt wurde Telefónica mit 4,39 Euro gehandelt.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Cancom. Bis zur Stunde verliert der Wert des Cloud-Computing-Anbieters deutliche 1,06 Euro und notiert mit 2 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 52,91 Euro. Zuletzt wird Cancom mit 51,85 Euro gehandelt. Die Baader Bank hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei solide ins Jahr gestartet und auf gutem Weg, die Erwartungen fürs Gesamtjahr zu erfüllen, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Freitag.

Enttäuschung bei den Anlegern von Jenoptik. Aktuell fällt die Aktie des Laserproduzenten auf den Stand von 25,20 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,7 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Aixtron können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Aachener Unternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 5,20 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,52 Prozent verschlechtert. Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Spezialmaschinen-Hersteller für die Chipindustrie könnte ein Hauptnutznießer der guten Geschäftsentwicklung des US-Unternehmens Lumentum sein, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Freitag. Die Chancen für eine Zunahme der Aufträge im zweiten Quartal stiegen und zudem gebe es Anzeichen, dass die Ausgaben für Forschung & Entwicklung gestutzt würden.

Analysten-Report

12.05.2017 DZ Bank belässt Drillisch auf 'Kaufen' - Fairer Wert 55 Euro

Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktie des Mobilfunkers Drillisch nach der Übernahmeofferte von United Internet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Er werte die Transaktion klar positiv, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Ersteinschätzung am Freitag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.05.2017 Hauck & Aufhäuser belässt Drillisch auf 'Sell' - Ziel 36 Euro

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für das Papier des Mobilfunkers Drillisch nach dem Übernahmeangebot von United Internet auf "Sell" mit einem Kursziel von zunächst 36 Euro belassen. Unter Berücksichtigung der aktuell ausstehenden Aktienanzahl von Drillisch würden die von United Internet geplanten Kapitalerhöhungen die Papiere der aktuellen Drillisch-Aktionäre massiv verwässern, schrieb Analyst Robin Brass in einer Studie vom Freitag. Der von United Internet gebotene Preis von 50 Euro je Aktie für die verbleibenden ausstehenden Drillisch-Anteile liege zudem nur 3 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs, was die Vermutung nahe lege, dass United Internet Drillisch zur aktuellen Bewertung nicht kaufen wolle. Drillisch-Aktionäre sollten ihre Papiere zum Preis von 50 Euro andienen. Die Drillisch-Papiere sieht der Analyst als überbewertet an./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genann

12.05.2017 Warburg Research lässt GFT Technologies auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der IT-Dienstleister für die Bankenbranche glänze durch starkes Wachstum, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Freitag. Unter dem Strich seien die Ergebnisse erwartungsgemäß gewesen./ag/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.05.2017 Warburg Research belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. "Vor dem Sonnenaufgang ist es immer am dunkelsten", schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer Studie vom Freitag mit Blick auf das erste Quartal des Windkraftspezialisten. Er habe bereits mit schwachen Ergebnissen gerechnet. Die Zahl der Neuaufträge habe im ersten Quartal enttäuscht, dürfe in den kommenden Quartalen aber zulegen./ag/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.