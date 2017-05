 Marktbericht TecDax: Kaum Bewegung im TecDax

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.224 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortag unwesentlich verändert. Insgesamt sind 57 Prozent der Werte im Plus und 43 Prozent der Aktien im Minus. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der MDax mit 0,17 Prozent als auch der SDax mit 0,11 Prozent. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Dialog mit 26,81 Millionen Euro Umsatz, Drillisch mit 24,28 Millionen Euro und United mit 20,69 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Aachener Unternehmens Aixtron mit 2,74 Prozent, Siltronic mit 2,11 Prozent und des Windrad-Produzenten Nordex mit 2,07 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des TK-Anbieters Drillisch mit 2,52 Prozent, des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Dräger mit 2,50 Prozent und MEDIGENE mit 2,28 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Halbleiterherstellers Aixtron gehört heute mit einem Plus von 2,74 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 5,22 Euro kann sich das Papier des Halbleiterspezialisten um klare 14 Cent auf 5,36 Euro verbessern.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Siltronic. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein 1,65 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 78,13 Euro und macht damit deutliche 2,11 Prozent gut. Zuletzt wurde Siltronic mit 79,78 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von Nordex. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Windanlagen-Herstellers den aktuellen Stand von 13,56 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 2,07 Prozent verbessern.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Drillisch. Bis zur Stunde verliert der Wert des Telekommunikationsanbieters deutliche 1,45 Euro und notiert mit 2,52 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 57,45 Euro. Zuletzt wird Drillisch mit 56,00 Euro gehandelt. Die Investmentbank Oddo Seydler hat Drillisch mit Blick auf das Fusionsvorhaben mit United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 61 Euro angehoben. Durch die Einbringung der Sparte 1&1 Telecommunication von United Internet ergebe sich für das Mobilfunkunternehmen Drillisch ein Einsparpotenzial von insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag.

Enttäuschung bei den Anlegern von Dräger. Aktuell fällt die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten auf den Stand von 101,60 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,5 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von MEDIGENE können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 10,71 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,28 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

16.05.2017 Oddo Seydler hebt United Internet auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 53 Euro angehoben. Die Übernahme des Mobilfunkunternehmens Drillisch dürfte den Wert der Aktien des Internet- und Telekomkonzerns von Beginn an steigern, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der Einbringung der Sparte 1&1 Telecommunication von United Internet rechnet Silbe mit Einsparungen bis 2025 in Höhe von rund 250 Millionen Euro./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Oddo Seydler hebt Drillisch auf 'Buy' und Ziel auf 61 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat Drillisch mit Blick auf das Fusionsvorhaben mit United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 61 Euro angehoben. Durch die Einbringung der Sparte 1&1 Telecommunication von United Internet ergebe sich für das Mobilfunkunternehmen Drillisch ein Einsparpotenzial von insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Deutsche Bank belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Jahr sei langsam angelaufen bei dem Telekom- und Internetkonzern, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer Studie vom Dienstag. Sie erwarte jedoch, dass das Geschäft anziehe. United Internet schluckt momentan den Konkurrenten Drillisch./das/jha/ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Jefferies hebt Ziel für United Internet auf 56 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für United Internet nach der Bekanntgabe des Zusammenschlusses mit Drillisch von 49 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Deal folge einer strengen industriellen Logik und biete beträchtliche Einsparmöglichkeiten, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom Dienstag. Insbesondere würde der Zusammenschluss das größte strategische Problem des Internet- und Telekomkonzerns lösen, nämlich den zuverlässigen Zugang zu 4D-Netzen für Großkunden./la/jha/ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

