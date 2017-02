 Marktbericht TecDax: Positiver Trend im TecDax - Jenoptik gewinnt deutlich

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 1.843 Punkten und damit 0,48 Prozent im Plus. 77 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 23 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,72 Prozent als auch der SDax mit 0,44 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Dialog mit 3,41 Millionen Euro Umsatz, Siltronic mit 3,29 Millionen Euro und Wirecard mit 3,25 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Laserproduzenten Jenoptik mit 3,81 Prozent, des Telekommunikationsanbieters Telefónica mit 1,08 Prozent und MEDIGENE mit 0,96 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien Siltronic mit 2,04 Prozent, des Windrad-Produzenten Nordex mit 0,33 Prozent und des Telekommunikationsanbieters Drillisch mit 0,32 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Jenoptik. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Laserproduzenten den aktuellen Stand von 18,79 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 3,81 Prozent verbessern.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Telefónica. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Telekommunikationsanbieters 4 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 3,70 Euro und macht damit deutliche 1,08 Prozent gut. Zuletzt wurde Telefónica mit 3,74 Euro gehandelt. Die Investmentbank Equinet hat Telefonica Deutschland mit "Neutral" und einem Kursziel von 3,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. So wie die gesamte Telekombranche in Deutschland sehe sich auch der Mobilfunkkonzern mit steigendem Wettbewerbsdruck konfrontiert, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die sinkenden Preise für die Nutzung der 4G-Netze. Gleichwohl biete Telefonica Deutschland dividendenorientierten Anlegern eine sehr attraktive Rendite.

Der Wert MEDIGENE gehört mit einem Plus von 0,96 Prozent auch zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 13,57 Euro kann sie sich unmerklich um 13 Cent auf 13,70 Euro verbessern.

Flops

Die Anleger von Siltronic können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 48,30 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,04 Prozent verschlechtert.

Unbedeutend nach unten geht es ebenso mit dem Kurs der Nordex. Derzeit verliert der Wert des Windanlagen-Produzenten, der beim letzten Börsenschluss mit 19,44 Euro notierte, 7 Cent (0,33 Prozent). Zuletzt wird Nordex mit 19,37 Euro gehandelt.

Die Aktie des Mobilfunkanbieters Drillisch gehört mit einem Rückgang von 0,32 Prozent gleichfalls zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 41,02 Euro hat sie sich um 13 Cent minimal auf 40,89 Euro minimal verschlechtert.

Analysten-Report

08.02.2017 Equinet startet Telefonica Deutschland mit 'Neutral'

Die Investmentbank Equinet hat Telefonica Deutschland mit "Neutral" und einem Kursziel von 3,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. So wie die gesamte Telekombranche in Deutschland sehe sich auch der Mobilfunkkonzern mit steigendem Wettbewerbsdruck konfrontiert, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die sinkenden Preise für die Nutzung der 4G-Netze. Gleichwohl biete Telefonica Deutschland dividendenorientierten Anlegern eine sehr attraktive Rendite./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.02.2017 Macquarie senkt Telefonica Deutschland auf 'Underperform'

Die australische Investmentbank Macquarie hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 3,50 auf 3,00 Euro gesenkt. Die strukturellen Herausforderungen des Mobilfunkanbieters dürften 2017 nicht abebben, schrieb Analyst Guy Peddy in einer Studie vom Dienstag. Im Privatkundenbereich wie im Großhandelsgeschäft dürfte Wachstum nur schwer zu erzielen sein. Er präferiert deshalb die Aktien von Drillisch./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.02.2017 Oddo Seydler hebt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' und Ziel auf 112 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat Pfeiffer Vacuum von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 112 Euro angehoben. Der Hersteller von Vakuumpumpen habe Wachstums- und Profitabilitätspotenzial, schrieb Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Dienstag. Zudem könnte die Busch-Gruppe ihr Übernahmeangebot für Pfeiffer aufstocken./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.02.2017 Warburg Research startet Telefonica Deutschland mit 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat Telefonica Deutschland mit "Buy" und einem Kursziel von 4,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Mobilfunker sei ein Profiteur der Branchenbereinigung, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer Studie vom Dienstag. Die Verschmelzung mit E-Plus biete Strukturverbesserungen und hohe Einsparungen./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.