 Marktbericht TecDax: TecDax behauptet sich - CompuGroup im Höhenflug

FrankfurtDerzeit steht der TecDax bei 2.484 Punkten und hat damit 0,13 Prozent nachgegeben. 57 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 43 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,07 Prozent als auch der SDax mit 0,04 Prozent realisieren heute ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Wirecard mit 24,18 Millionen Euro Umsatz, MorphoSys mit 20,59 Millionen Euro und Aixtron mit 12,81 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen heute die Anteilscheine des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup mit 4,61 Prozent, des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar mit 3,29 Prozent und des Biotech-Unternehmens Sartorius mit 1,98 Prozent Zuwachs. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys mit 3,21 Prozent, IT-Unternehmens GFT mit 3,17 Prozent und des Mobilfunkunternehmens Telefónica mit 2,57 Prozent Verlust.

Tops

Um 4,61 Prozent bergauf geht es derzeit mit dem CompuGroup-Kurs. Derzeit gewinnt der Wert des Spezialsoftware-Herstellers deutliche 2,15 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 46,66 Euro. Zuletzt wird CompuGroup mit 48,81 Euro gehandelt. Das Analysehaus Warburg Research hat Compugroup von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 56 Euro angehoben. Die Nachfrage nach Anbindungslösungen für Arztpraxen zur Umsetzung des E-Health-Gesetz sei zuletzt solide gewesen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Mittwoch. Seine Kaufempfehlung fußt auf höheren mittel- bis langfristigen Margenerwartungen, dem langsameren Markteintritt der Konkurrenz und der jüngsten Kurskorrektur.

Die Anteilseigner von SMA Solar-Aktien können sich freuen. Derzeit erreicht das Papier des Solarspezialisten den Stand von 38,65 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,29 Prozent zulegen.

Der Wert des Biotechnologieunternehmens Sartorius gehört bis zur Stunde mit einer Steigerung von 1,98 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 79,24 Euro kann sich das Papier des Biotech-Unternehmens um klare 1,57 Euro auf 80,81 Euro verbessern. Die Commerzbank hat die Einstufung für Sartorius nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Zahlen sind wie erwartet ausgefallen. Zudem hatte der Pharmaausrüster die Jahresprognose bereits Mitte Oktober gesenkt, woraufhin Analyst Daniel Wendorff seine Berechnungen bereits angepasst hat. Daher gebe es nun keinen Anlass, die Aktien neu zu bewerten, wie er in einer Studie vom Mittwoch schrieb. Auf einer Analystenkonferenz wolle er vielmehr herausfinden, was es mit dem Vorratsabbau der Kunden in Nordamerika genau auf sich hat.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem MorphoSys-Kurs. Bislang verliert der Wert des Biotechnologieunternehmens klare 2,54 Euro und realisiert mit 3,21 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 79,04 Euro. Zuletzt wird MorphoSys mit 76,50 Euro gehandelt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach einer positiven Entscheidung der US-Arzneimittelaufsicht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Analyst Keyur Parekh lobte in einer Studie vom Mittwoch die Vergabe des Status "Therapiedurchbruch" für den Antikörper MOR208 des Biotechunternehmens. Der Experte rechnet mit einem Marktstart im Jahr 2021 und bis 2030 mit einem Jahresumsatz von 756 Millionen Dollar in der Indikation diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL).

Die Aktie des IT-Dienstleisters GFT gehört mit einem Rückgang von 3,17 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 13,58 Euro hat sie sich um 43 Cent auf 13,15 Euro verschlechtert.

Nach unten um 2,57 Prozent geht es mit dem Kurs von Telefónica-Aktien. Bislang verliert der Wert des TK-Anbieters, der am vorigen Börsentag mit 4,51 Euro aus dem Handel gegangen ist, 12 Cent (2,57 Prozent). Zuletzt wird Telefónica mit 4,40 Euro notiert.

Analysten-Report

25.10.2017 Commerzbank belässt Sartorius auf 'Hold' - Ziel 76 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Sartorius nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Zahlen sind wie erwartet ausgefallen. Zudem hatte der Pharmaausrüster die Jahresprognose bereits Mitte Oktober gesenkt, woraufhin Analyst Daniel Wendorff seine Berechnungen bereits angepasst hat. Daher gebe es nun keinen Anlass, die Aktien neu zu bewerten, wie er in einer Studie vom Mittwoch schrieb. Auf einer Analystenkonferenz wolle er vielmehr herausfinden, was es mit dem Vorratsabbau der Kunden in Nordamerika genau auf sich hat./kro/stb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Warburg Research hebt Compugroup Medical auf 'Buy' - Ziel 56 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Compugroup von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 56 Euro angehoben. Die Nachfrage nach Anbindungslösungen für Arztpraxen zur Umsetzung des E-Health-Gesetz sei zuletzt solide gewesen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Mittwoch. Seine Kaufempfehlung fußt auf höheren mittel- bis langfristigen Margenerwartungen, dem langsameren Markteintritt der Konkurrenz und der jüngsten Kurskorrektur./ag/zb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Berenberg belässt Sartorius auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius nach detaillierten Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach der bereits bekannten Gewinnwarnung sei das dritte Quartal so schwach ausgefallen wie erwartet, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Mittwoch. Die Bioprozesstechnik schwächele zwar, doch stimme der angezogene Auftragseingang zuversichtlich. Er deute auf ein besseres Jahresende hin./tav/zb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 72 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach einer positiven Entscheidung der US-Arzneimittelaufsicht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Analyst Keyur Parekh lobte in einer Studie vom Mittwoch die Vergabe des Status "Therapiedurchbruch" für den Antikörper MOR208 des Biotechunternehmens. Der Experte rechnet mit einem Marktstart im Jahr 2021 und bis 2030 mit einem Jahresumsatz von 756 Millionen Dollar in der Indikation diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL)./tav/jsl Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.