 Marktbericht TecDax: TecDax fast regungslos - Pfeiffer Vacuum im Höhenflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 1.834 Punkten und hat damit 0,17 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 57 Prozent der Werte im Plus und 43 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,33 Prozent als auch der SDax mit 0,26 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Pfeiffer Vacuum mit 29,56 Millionen Euro Umsatz, United mit 5,63 Millionen Euro und Nordex mit 5,50 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Maschinenbauers Pfeiffer Vacuum mit 6,35 Prozent, SLM Solutions mit 1,13 Prozent und des Medizintechnikunternehmens Dräger mit 1,00 Prozent Kursgewinn. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine MEDIGENE mit 3,79 Prozent, Siltronic mit 2,23 Prozent und des Solartechnikunternehmens SMA Solar mit 1,96 Prozent Rückgang.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Pfeiffer Vacuum. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Maschinenbauers 5,89 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 92,81 Euro und macht damit deutlich spürbare 6,35 Prozent gut. Zuletzt wurde Pfeiffer Vacuum mit 98,70 Euro gehandelt.

Der Wert SLM Solutions gehört heute mit einem Plus von 1,13 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 34,10 Euro kann sich das Papier um klare 39 Cent auf 34,49 Euro verbessern. Die Deutsche Bank hat SLM Solutions mit Blick auf den Abgang des bisherigen Unternehmenschefs Markus Rechlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Uwe Schupp vermutete als Grund für den Personalwechsel in einer Studie vom Dienstag eine interne Debatte und verwies darauf, dass sich Rechlin davor von seiner gesamten Unternehmensbeteiligung getrennt habe. Der Manager sei für Investoren kaum sichtbar gewesen, sein Abgang werde höchstens kurzzeitig für Aufregung sorgen. Da der neue Interims-Chef Uwe Bögershausen als vorheriger Finanzvorstand bei Investoren anerkannt sei, wäre eine mögliche Kursschwäche ein guter Einstiegspunkt in die Aktie.

Die Anteilseigner von Dräger können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann der Wert geringfügig zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Medizintechnikunternehmens den Stand von 82,10 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1 Prozent.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von MEDIGENE. Bis zur Stunde verliert der Wert klare 49 Cent und notiert mit 3,79 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 12,93 Euro. Zuletzt wird MEDIGENE mit 12,44 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Siltronic. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 51,25 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,23 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von SMA Solar können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Solartechnikunternehmens klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 23,78 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,96 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

24.01.2017 Deutsche Bank belässt SLM Solutions auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die Deutsche Bank hat SLM Solutions mit Blick auf den Abgang des bisherigen Unternehmenschefs Markus Rechlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Uwe Schupp vermutete als Grund für den Personalwechsel in einer Studie vom Dienstag eine interne Debatte und verwies darauf, dass sich Rechlin davor von seiner gesamten Unternehmensbeteiligung getrennt habe. Der Manager sei für Investoren kaum sichtbar gewesen, sein Abgang werde höchstens kurzzeitig für Aufregung sorgen. Da der neue Interims-Chef Uwe Bögershausen als vorheriger Finanzvorstand bei Investoren anerkannt sei, wäre eine mögliche Kursschwäche ein guter Einstiegspunkt in die Aktie./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.01.2017 Baader Bank belässt Compugroup Medical auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

Die Baader Bank hat die Aktie des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisiertes Softwareanbieters Compugroup vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Knut Woller rechnet in einer Studie vom Montag für das Schlussquartal 2016 im Vergleich zum Vorjahresviertel wie der Marktkonsens mit einem Umsatzplus von fünf Prozent auf rund 154 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) sieht er bei 35,7 Millionen Euro und liegt damit knapp über der Marktprognose./mne/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.01.2017 Morgan Stanley belässt Dialog auf 'Overweight' - Ziel 46 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der vermehrte Einsatz von schneller und schnurloser Akku-Ladetechnik in Smartphones könnte den Gewinn des Halbleiterherstellers im Jahr 2018 um bis zu 30 Prozent nach oben treiben, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Montag. Bei Dialog rechnet er mit einem zunehmend positiven Nachrichtenfluss - auch mit Blick auf das von ihm im September erwartete iPhone 8./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.01.2017 Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 104 Euro

Die Baader Bank hat Bechtle vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Nachdem die Ergebnisse des IT-Dienstleister wie auch bei Cancom im dritten Quartal 2016 schwächer ausgefallen seien als erwartet, sollte sich die operative Dynamik beider Unternehmen im Schlussquartal verbessert haben, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Montag. Er verwies auf den Ifo-Index, der auf ein positives Ausgabenumfeld im vierten Quartal 2016 schließen lasse./mne/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.