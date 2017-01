 Marktbericht TecDax: TecDax im Seitwärtskurs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 1.861 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. Insgesamt sind 57 Prozent der Werte im Plus und 43 Prozent der Aktien im Minus. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Wirecard mit 3,23 Millionen Euro Umsatz, Drillisch mit 2,51 Millionen Euro und mit 1,52 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine SLM Solutions mit 2,21 Prozent, des IT-Dienstleisters S&T AG mit 1,29 Prozent und des IT-Dienstleisters Wirecard mit 0,78 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine des IT-Dienstleisters GFT mit 1,50 Prozent, des Solarspezialisten SMA Solar mit 1,49 Prozent und des Mobilfunkunternehmens Telefónica mit 1,36 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von SLM Solutions. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den aktuellen Stand von 35,31 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,21 Prozent verbessern.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von S&T AG. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Systemhaus 11 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 8,83 Euro und macht damit deutliche 1,29 Prozent gut. Zuletzt wurde S&T AG mit 8,95 Euro gehandelt.

Der Wert des Zahlungsspezialisten Wirecard gehört mit einem Anstieg von 0,78 Prozent ebenfalls zu den im Großen und Ganzen gleichbleibenden Werten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 44,84 Euro kann sie sich gering um 35 Cent auf 45,19 Euro verbessern.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von GFT. Aktuell fällt die Aktie des Informationstechnologieunternehmens auf den Stand von 20,33 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,5 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von SMA Solar können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Solartechnikunternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 23,84 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,49 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 1,36 Prozent geht es mit dem Kurs von Telefónica. Aktuell verliert der Wert des TK-Anbieters, der am vorigen Börsentag mit 4,13 Euro aus dem Handel gegangen ist, 6 Cent (1,36 Prozent). Zuletzt wird Telefónica mit 4,08 Euro notiert.

Analysten-Report

26.01.2017 Commerzbank belässt Software AG auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das Schlussquartal 2016 auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Lizenzumsatz habe zwar seine Erwartung übertroffen, die des Marktes aber verfehlt, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick für 2017 sei beim Umsatz "ok". Allerdings fehle dabei eine Gewinnmargensteigerung. Das TecDax-Untenehmen müsse also wohl weiter investieren, um mit den eigenen Wachstumszielen Schritt halten zu können./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.01.2017 Equinet belässt Software AG auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Software AG nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Umsatz des Softwarekonzerns im Schlussquartal 2016 entspreche insgesamt den Konsensschätzungen, wobei das Geschäft mit der Integrationssoftware (DBP) enttäuscht habe, schrieb Analyst Sebastian Droste in einer Studie vom Donnerstag. Der Jahresausblick für den Umsatz in dieser Sparte erscheine ihm jedoch leicht optimistisch./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.01.2017 Baader Bank belässt Software AG auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die Baader Bank hat die Aktien der Software AG nach Zahlen für das Schlussquartal 2016 auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Resultate böten Stoff für Optimisten wie Pessimisten, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Donnerstag. So sei das Lizenzwachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Allerdings habe es bei den Lizenzen nach dem Rückschlag im dritten Jahresviertel immerhin wieder Wachstum gegeben. Zudem lasse der starke Trend beim operativen Mittelzufluss Spielraum für Aktienrückkäufe./mis/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.01.2017 Kepler Cheuvreux belässt Software AG auf 'Reduce' - Ziel 31 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Software AG nach vorläufigen Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Resultate für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2016 lägen unter den Konsens-Schätzungen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Donnerstag. Wie von ihm prognostiziert habe das Geschäft mit der Integrationssoftware (DBP) das angestrebte Umsatzwachstum nicht erreicht. Zudem ist er für das laufende Jahr mit Blick auf die Produktumsätze der Sparten DBP und A&N (Datenbanksoftware) pessimistischer als das Unternehmen./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.