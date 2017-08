 Marktbericht TecDax: TecDax kann sich nicht behaupten - Meditec im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.260 Punkten und damit 1,06 Prozent im Minus. Nur die beiden besten Anteilscheine bei den Tops zeigen aktuell eine positive Entwicklung. Ebenso verliert der MDax mit 1,08 Prozent, während der SDax 0,13 Prozent gewinnt. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Siltronic mit 9,69 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 9,06 Millionen Euro und MorphoSys mit 5,51 Millionen Euro.

Nur die Werte des IT-Dienstleisters Wirecard mit 0,23 Prozent und des Aachener Unternehmens Aixtron mit 0,05 Prozent können Kursgewinne verbuchen, während die Aktie Siltronic mit 0,07 Prozent schon zu den Verlieren zählt. Am wenigsten freuen können sich die Anleger der Medizintechnikfirma Meditec mit 4,32 Prozent, des Medizintechnikunternehmens Dräger mit 3,43 Prozent und des TK-Anbieters freenet mit 2,46 Prozent Verlust.

Tops

Unbedeutend nach oben geht es mit dem Kurs der Wirecard. Aktuell gewinnt der Wert des Zahlungsabwicklers 15 Cent (0,23 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 66,32 Euro des Vortages. Zuletzt wird Wirecard mit 66,47 Euro gehandelt. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wirecard von 70 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bezahldienstleister sei bestens positioniert für den Wandel hin zu integrierten E-Commerce-Plattformen, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Studie vom Mittwoch. Wirecard dürfte davon profitieren, dass der Schritt für die bisher dominierenden Banken eine große Herausforderung sei. Nach starken Zahlen für das zweite Quartal erhöhte der Experte seine Gewinnschätzungen. Er bezeichnet die Aktie nun als "Top Pick".

Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 7,39 Euro kann sich die Aktie der Aixtron des Spezialmaschinenbauers nicht verbessern.

Ohne Impulse bleibt bisher der Wert der Siltronic. Gegenwärtig kann sich der Wert im Vergleich zum Schlusswert von 82,05 Euro des Vortages gerade behaupten.

Flops

Die Anleger von Meditec können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Medizintechnik-Unternehmens klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 42,45 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,32 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 3,43 Prozent geht es mit dem Kurs von Dräger. Aktuell verliert der Wert des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 90,71 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,11 Euro (3,43 Prozent). Zuletzt wird Dräger mit 87,60 Euro notiert.

Die Aktie freenet gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,46 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 29,68 Euro hat sie sich um 73 Cent auf 28,95 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

09.08.2017 Barclays hebt Ziel für Wirecard auf 80 Euro - 'Overweight'

08.08.2017 Barclays belässt Wirecard auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Wirecard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Übernahmewelle bei den Zahlungsabwicklern halte an und sorge für eine Stimmungsaufhellung bei den Anlegern, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Aktien von Wirecard und Paysafe hätten seit Jahresbeginn um jeweils rund 60 Prozent zugelegt. Bei Paysafe könnte die jüngste Offerte der Finanzinvestoren Blackstone und CVC das fundamentale Aufwärtspotenzial begrenzen - am meisten Luft nach oben hätten die digitalen Anbieter Wirecard und Cielo./gl/zb Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Berenberg belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Medizintechnik-Hersteller habe ordentliche Kennziffern abgeliefert, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Dienstag. Carl Zeiss biete hochqualitative, innovative Produkte und agiere in einem attraktiven Wachstumsmarkt. Als nächsten Kurstreiber setze er auf mögliche Zukäufe./edh/tih Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Deutsche Bank belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold'

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Dienstag. Immerhin aber habe der Hersteller von Medizintechnik seine Jahresziele bekräftigt./edh/bek Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.