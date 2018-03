 Marktbericht TecDax: TecDax konnte sich nicht behaupten - RIB verschlechterte sich deutlich

Deutliche Rückgänge verzeichnete der TecDax zum Handelsschluss des Montags. Am besten performten SMA Solar, MorphoSys und Meditec.

TecDax gibt nach

FrankfurtDer TecDax lag bei Handelsschluss bei 2.650 Punkten und damit 1,13 Prozent im Minus. 23 Prozent der Aktien zeigten bei Börsenschluss eine positive und 77 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,31 Prozent als auch der SDax mit 0,53 Prozent notierten bei Börsenschluss ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Aixtron mit 73,52 Millionen Euro Umsatz, Siltronic mit 30,87 Millionen Euro und Wirecard mit 27,99 Millionen Euro.

Am meisten gewannen bei Börsenschluss die Anteilscheine des Solartechnikunternehmens SMA Solar mit 2,18 Prozent, des Biotechnologieunternehmens MorphoSys mit 2,15 Prozent und der Medizintechnikfirma Meditec mit 0,69 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien des Software-Unternehmens RIB mit 10,62 Prozent, des Aachener Unternehmens Aixtron mit 8,59 Prozent und des Biotechnologie-Unternehmen MEDIGENE mit 3,52 Prozent Verlust.

Freude bei den Anlegern des SMA Solar-Anteilscheines. Bei Ende des Parketthandels konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreichte der Wert des Solartechnikunternehmens den Stand von 56,35 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 2,18 Prozent verbessern.

Nach oben ging es mit dem MorphoSys-Wertpapier. Am Ende des Handelstages gewann die Aktie des Biotech-Unternehmens 1,80 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 83,90 Euro und machte damit deutliche 2,15 Prozent gut. Zuletzt wurde MorphoSys mit 85,70 Euro gehandelt.

Der Anteilschein der Medizintechnikfirma Meditec gehörte mit einer positiven Entwicklung von 0,69 Prozent auch zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 49,22 Euro konnte sie sich unbedeutend um 34 Cent auf 49,56 Euro verbessern.

Bergab ging es heute mit dem RIB-Kurs. Bis zum Ende des Parketthandels verlor der Wert des Softwareentwicklers überdeutliche 3,76 Euro und verbuchte mit 10,62 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 35,40 Euro. Zuletzt wurde RIB mit 31,64 Euro gehandelt. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RIB Software von 28 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kooperation mit Microsoft und der Ausblick für 2018 des Bausoftware-Anbieters seien Kurstreiber, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die Aktie des Halbleiterspezialisten Aixtron gehörte mit einer negativen Entwicklung von 8,59 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 19,32 Euro hatte sie sich um 1,66 Euro auf 17,66 Euro verschlechtert.

Abwärts um 3,52 Prozent ging es mit dem Kurs von MEDIGENE-Aktien. Bis zum Börsenschluss verlor der Wert des Biotechnologie-Unternehmen, der am vorigen Börsentag mit 17,35 Euro aus dem Handel gegangen ist, 61 Cent (3,52 Prozent). Zuletzt wurde MEDIGENE mit 16,74 Euro notiert.

19.03.2018 Commerzbank belässt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 62,50 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Mit Blick auf das laufende Jahr habe sich der IT-Dienstleister vorsichtig geäußert, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dränge sich ihm der Eindruck auf, dass das Umsatzziel zu Lasten der Margen gehen könnte./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.03.2018 Berenberg hebt Ziel für RIB Software auf 40 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RIB Software von 28 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kooperation mit Microsoft und der Ausblick für 2018 des Bausoftware-Anbieters seien Kurstreiber, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt RIB Software auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RIB Software nach dem Unternehmensausblick für 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Ausblick des Bausoftware-Anbieters beinhalte Investitionen von 3 Millionen Euro in die Cloud-Initiative MTWO - eine Partnerschaft mit Microsoft -, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses könnte zum Industriestandard im Bau-Massenmarkt werden./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Commerzbank belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Tenor sei positiv gewesen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen vom Blutkrebsantikörper MOR208 habe das Management die Aufmerksamkeit auch stark auf MOR106 gegen entzündliche Hauterkrankungen gelenkt./ag/mis Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

