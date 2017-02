 Marktbericht TecDax: TecDax positiv gestimmt - Siltronic im Höhenflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 1.848 Punkten und hat damit 0,92 Prozent gewonnen. 83 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 17 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,79 Prozent als auch der SDax mit 0,88 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Dialog mit 20,30 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 8,89 Millionen Euro und United mit 7,27 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine Siltronic mit 4,36 Prozent, des Medizintechnikherstellers Meditec mit 4,04 Prozent und des Windrad-Produzenten Nordex mit 3,49 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Biotechnologieunternehmens Sartorius mit 1,68 Prozent, Stratec Biomedical mit 1,28 Prozent und des Telekommunikationsanbieters Telefónica mit 0,60 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie Siltronic, die beim letzten Börsenschluss mit 49,52 Euro notierte, zeigt mit 4,36 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 51,68 Euro eine positive Entwicklung. Die Commerzbank hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Schlussquartal sei für das Halbleiter-Unternehmen gut verlaufen und auch der Ausblick für 2017 sei stark, lobte Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Mittwoch.

Freude bei den Anlegern von Meditec. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Medizintechnikherstellers den aktuellen Stand von 35,95 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um 4,04 Prozent verbessern. Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die bereinigten Zahlen des Medizintechnik-Anbieters sollten gut ausgefallen sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Mittwoch. Darüber hinaus dürfte als Zuschlag noch ein Buchgewinn anfallen.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Nordex. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Windanlagen-Produzenten 68 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 19,47 Euro und macht damit deutliche 3,49 Prozent gut. Zuletzt wurde Nordex mit 20,15 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten um 1,68 Prozent geht es mit dem Kurs von Sartorius. Aktuell verliert der Wert des Biotechnologieunternehmens, der am vorigen Börsentag mit 65,00 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,09 Euro (1,68 Prozent). Zuletzt wird Sartorius mit 63,91 Euro notiert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Sartorius nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Beim Pharma- und Laborzulieferer dürfte sich die Wachstumsdynamik 2017 verlangsamen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Mittwoch. Grund sei ein normalisiertes Wachstum in der Sparte Bioprocess Solutions.

Die Aktie Stratec Biomedical gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,28 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 48,70 Euro hat sie sich um 63 Cent auf 48,08 Euro verschlechtert.

Gering bergab geht es auch mit dem Wert der Telefónica. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Telekommunikationsanbieters 2 Cent (0,6 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 3,86 Euro des Vortages. Zuletzt wird Telefónica mit 3,84 Euro gehandelt.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.