 Marktbericht TecDax: TecDax trübt sich ein - Aixtron im Höhenflug

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 2.075 Punkten und hat damit 0,44 Prozent nachgegeben. Insgesamt sind 33 Prozent der Werte im Plus und 67 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,12 Prozent als auch der SDax mit 0,14 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Aixtron mit 15,76 Millionen Euro Umsatz, Siltronic mit 14,81 Millionen Euro und ADVA mit 12,82 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Halbleiterherstellers Aixtron mit 6,98 Prozent, des Gesundheitssoftware-Herstellers CompuGroup mit 1,40 Prozent und des Medizintechnik-Unternehmens Meditec mit 0,77 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien Siltronic mit 6,94 Prozent, des Glasfaserspezialisten ADVA mit 5,76 Prozent und MEDIGENE mit 2,50 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Aixtron. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index sehr deutlich zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Aachener Unternehmens den aktuellen Stand von 5,12 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um 6,98 Prozent verbessern. Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron nach der "übertriebenen Kursentwicklung" von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 3,40 auf 4,00 Euro angehoben. Auf einem Kursniveau von rund 5 Euro werde eine operative Gewinnmarge von etwa 15 Prozent eingepreist, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Donnerstag. Dies dürfte aber zu optimistisch sein.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von CompuGroup. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Gesundheitssoftware-Herstellers 62 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 43,97 Euro und macht damit deutliche 1,4 Prozent gut. Zuletzt wurde CompuGroup mit 44,59 Euro gehandelt.

Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Meditec gehört mit einer positiven Entwicklung von 0,77 Prozent gleichfalls zu den im Großen und Ganzen gleichbleibenden Werten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 41,50 Euro kann sie sich unmerklich um 32 Cent auf 41,82 Euro verbessern.

Flops

Nach unten um 6,94 Prozent geht es mit dem Kurs von Siltronic. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 64,80 Euro aus dem Handel gegangen ist, 4,50 Euro (6,94 Prozent). Zuletzt wird Siltronic mit 60,30 Euro notiert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum ersten Quartal und einer leichten Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Halbleiter-Grundstoff-Spezialist habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Donnerstag. Wesentlich bleibe die Frage, in welchen Ausmaß das Unternehmen seine durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhen könne.

Die Aktie des Netzwerkausrüsters ADVA gehört mit einer negativen Entwicklung von 5,76 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 10,94 Euro hat sie sich um 63 Cent auf 10,31 Euro verschlechtert. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Adva nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Kennziffern des Telekomausrüsters hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Robin Brass in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sei im Branchenvergleich um 30 Prozent unterbewertet und habe entsprechend großen Aufwärtspotenzial.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von MEDIGENE. Bis zur Stunde verliert der Wert klare 29 Cent und notiert mit 2,5 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 11,59 Euro. Zuletzt wird MEDIGENE mit 11,30 Euro gehandelt.

Analysten-Report

27.04.2017 Warburg Research senkt Aixtron auf 'Sell' - Ziel 4 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron nach der "übertriebenen Kursentwicklung" von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 3,40 auf 4,00 Euro angehoben. Auf einem Kursniveau von rund 5 Euro werde eine operative Gewinnmarge von etwa 15 Prozent eingepreist, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Donnerstag. Dies dürfte aber zu optimistisch sein./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Baader Bank belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 70 Euro angegeben. Der Zahlungsabwickler habe seine solide Entwicklung im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Donnerstag. Die aktuelle Bewertung der Aktien hält er für attraktiv./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Commerzbank belässt Siltronic auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum ersten Quartal und einer leichten Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Halbleiter-Grundstoff-Spezialist habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Donnerstag. Wesentlich bleibe die Frage, in welchen Ausmaß das Unternehmen seine durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhen könne./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für United Internet auf 54 Euro - Buy

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für United Internet nach einer Investorenveranstaltung von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Internet- und Mobilfunkunternehmen trete in eine neue Wachstumsphase ein, schrieb Analyst Robin Brass in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie biete insofern ein höchst attraktives Aufwärtspotenzial./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.