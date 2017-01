 Marktbericht TecDax: TecDax-Werte laufen schlechter - im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 1.840 Punkten und damit 0,4 Prozent im Minus. Insgesamt sind 37 Prozent der Werte im Plus und 63 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,20 Prozent als auch der SDax mit 0,34 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Nordex mit 6,32 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 6,32 Millionen Euro und United mit 5,29 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien Siltronic mit 2,29 Prozent, des Softwareentwicklers RIB mit 0,85 Prozent und des Social-Network-Betreibers Xing mit 0,84 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger mit 4,20 Prozent, des Biotechnologieunternehmens MorphoSys mit 2,53 Prozent und des Solartechnikunternehmens SMA Solar mit 1,77 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktionäre von Siltronic können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 48,20 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,29 Prozent zulegen.

Die Aktie des Softwareentwicklers RIB gehört mit einem Anstieg von 0,85 Prozent ebenso zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 12,38 Euro kann sie sich kaum spürbar um 11 Cent auf 12,48 Euro verbessern.

Nur minimal geht es heute mit dem Wert der Xing aufwärts. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Soziales Netzwerks 1,55 Euro im Vergleich zum Schlusswert von 183,65 Euro des Vortages und macht damit 0,84 Prozent gut. Zuletzt wird Xing mit 185,20 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie gehört mit einem Minus von 4,2 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 14,77 Euro hat sie sich um 62 Cent auf 14,15 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von MorphoSys. Bis zur Stunde verliert der Wert des Biotechnologieunternehmens klare 1,24 Euro und notiert mit 2,53 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 48,86 Euro. Zuletzt wird MorphoSys mit 47,62 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von SMA Solar. Aktuell fällt die Aktie des Solartechnikunternehmens auf den Stand von 24,95 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,77 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

11.01.2017 Berenberg belässt Xing auf 'Buy' - Ziel 217 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Xing auf "Buy" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Die letztjährig schwache Entwicklung europäischer Medienwerte sollte sich 2017 ändern, schrieb Analyst Robert Berg in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Wichtig bleibe die Auswahl der Einzeltitel. Das Online-Karrierenetzwerk Xing biete ein hohes Wachstum zu einem vernünftigen Preis./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.01.2017 Warburg Research belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Telekomanbieter zähle zu den insgesamt sechs favorisierten Aktien aus den Branchen Telekommunikation, Internet und Medien, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Mittwoch. Bei Freenet glaube er an ein weiterhin gesundes Mobilfunkgeschäft sowie eine erfolgreiche Markteinführung von terrestrischem HD-Fernsehen in Deutschland./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.01.2017 Deutsche Bank belässt Wirecard auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Wirecard auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Papiere des deutschen Zahlungsabwicklers seien bereits recht hoch bewertet, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer Studie vom Mittwoch. Er bevorzugt die vergleichsweise günstige Paysafe sowie ebenfalls attraktiv bewertete Aktien von Nets und Wordline./ag/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.01.2017 Warburg Research belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister zähle zu den insgesamt sechs von ihm favorisierten Aktien aus den Branchen Telekommunikation, Internet und Medien, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Mittwoch. Bei Wirecard rechne er mit anhaltendem Wachstum und einer positiven Neubewertung der Aktie im Jahr 2017./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

